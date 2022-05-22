Töre, Büyük Han’da düzenlenen etkinliğe katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gençlik Dairesi tarafından organize edilen Genç Yetenekler Production Senfoni Orkestrası ve Dancebase Dans Performansı ve konseri etkinliğine katıldı.

Lefkoşa Büyük Han’da gerçekleşen ve saygı duruşu ile İstiklâl Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Başkan Töre, Atatürk’ü anmanın çok önemli olduğunu ancak sadece anmak değil anlamanın çok daha önemli olduğunu ifade ederek, onun gençliğe vasiyetini her zaman hatırlamak gerektiğini kaydetti.

Atatürk’ün ruhunu şad etmek için O'nun işaret ettiği yolda yürümek gerektiğini kaydeden Töre, O'nun ilkelerini benimseyerek bu yola devam etmek gerektiğini belirtti.

Töre, liderlerin Cumhuriyeti kurduktan sonra bu Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğine işaret ederek, Cumhuriyetin en büyük fazilet olduğunu söyledi.

Atatürk’ün sözlerinden örnekler veren Töre, Gençlik Dairesi'ne Atatürk ilkelerini anlatmak için büyük görevler düştüğüne değindi ve yapılan etkinlikte emeği geçenleri kutladı.