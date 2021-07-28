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Töre BRT'ye konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, BRT’de yayınlanan ve Baykan Gürses'in hazırlayıp sunduğu ‘45+’ programına katılarak soruları yanıtladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:53
Töre BRT'ye konuştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19-20 Temmuz tarihlerindeki KKTC ziyaretini değerlendiren Töre, Erdoğan’ın Meclis konuşmasında “KKTC’nin tanınması" konusunda söylemeyi planladığı fakat söylemekten imtina ettiği bir ‘bakla’ olduğunu belirterek 'müjde'nin aslında sadece Külliye ve yeni Meclis binası olmadığına işaret etti.

“Bence dilinin altında bir bakla vardı ama söylemekten imtina etti” ifadelerini kullanan Töre, 20 Temmuz’da yaptığı konuşmalarda da Erdoğan’ın tanınma yönünde birtakım gelişmeler olacağını kendisinin de ifade ettiğini aktardı.

“ABD’YE ‘SİZE Mİ DANIŞACAĞIZ’ DEDİ”

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye gelmeden önce ABD’den bir telefon aldığının ve onlara ‘size mi danışacağız’ şeklinde yanıt verdiğinin bilindiğini ifade eden UBP Milletvekili Töre, “Bana kalırsa söyleyeceği şeyleri söylemedi çünkü bu bir diplomasi değerlendirmesidir” dedi.

“BU ÜLKÜDEN VAZGEÇİLMEYECEK”

Söz konusu ziyaretin Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in (BM) Maraş ve Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklama hazırlığında olduğu bir döneme denk geldiğini de ifade eden Töre, şunları kaydetti:

“Zaten AB ve BM bir açıklama yapmaya hazırlanıyordu Maraş ile ilgili, dolayısıyla tanınma yönünde atılacak bir adımı daha ileriye götürme noktasında bir ifade kullanmaktan vazgeçmiştir ama bu durum, bu ülküden vazgeçileceği anlamına gelmiyor...”

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu TöreBRTErdoğanın Müjdesi
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