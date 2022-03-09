banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin...
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1 ölü
Güvercinlik kavşağında feci kaza: 1...
15 günü aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi
Cezaevine göndrildi
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
Kıb-Tek’i batırmayan var mı?
banner405

Töre: “Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır”

 

09 Mart 2022 Çarşamba 15:30
Töre: “Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine sahip çıkmaktır”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bugün sırasıyla Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün anıt mezarı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın anıt mezarı, TMT Anıtı ve 1974 Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti  Başbakanı Bülent Ecevit’in anıtını ziyaret ederek saygı duruşundu bulundu ve çelenk koydu. 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre’ye ziyaretlerinde Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük ve Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun yanı sıra Meclis genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis Yöneticileri eşlik etti. 

TMT Anıtına yapılan ziyarette Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Milletvekillerine TMT andını okudu. 

banner341
Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Atatürk’ün ifade ettiği “Bağımsızlık benim karakterimdir” veciz sözünün kendilerine her zaman ışık tuttuğunu belirterek “Bizim de bağımsızlık karakterimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip çıkmaktır” dedi. 

Bu sahip çıkmada Cumhuriyet Meclisi’nin hiç şüphesiz çok önemli görevler yapacağını ifade eden Töre, Cumhuriyetin temelinin Cumhuriyet Meclisi’nin daha ileri düzeyde saygınlık görmesi için çalışmalar yapması ile olacağına inanç belirtti. 

Töre, Meclis Başkanlık Divanı olarak Cumhurbaşkanı, Hükümet ve Anavatan Türkiye ile iş birliği ve dayanışma içerinde Kıbrıs Türk halkının ulusal simgesi olan Cumhuriyet Meclisi’nde daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi. 

Töre, konuşmasını şöyle tamamladı: “Biz bugünlere, canı cana, kanı kana katarak getirdik ve devlet kurduk. Devletten vazgeçmemiz asla söz konusu değildir. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yaşasın Anavatan Türkiye…Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz…Hayatta olan gazilere de uzun ömürler dileriz”

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2022 18:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuzhan Hasipoğlu bakanlık görevinden istifa etti
Oğuzhan Hasipoğlu bakanlık görevinden istifa etti
Soğuk ve yağışlı hava geliyor…
Soğuk ve yağışlı hava geliyor…
Hibe arpa projesi uzatıldı
Hibe arpa projesi uzatıldı
Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”
Arıklı: “Hızlı ve kaliteli internet için gerekli çalışmalar başlatıldı”
İzcan: “İbretle karşıladık”
İzcan: “İbretle karşıladık”
Ani ölüm
Ani ölüm
Sucuoğlu’ndan vatandaşlara çağrı: “Yalan makinelerine inanmayın”
Sucuoğlu’ndan vatandaşlara çağrı: “Yalan makinelerine inanmayın”
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu
Erhürman: “Bu halkın özgüveninin yok edilmesine izin vermeyeceğiz”
Erhürman: “Bu halkın özgüveninin yok edilmesine izin vermeyeceğiz”
Baf direnişi ve şehitleri anıldı
Baf direnişi ve şehitleri anıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim