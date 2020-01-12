Töre: Bize emaneti olan devleti sonraki nesillere emanet edeceğiz

TÖRE'DEN DENKTAŞ'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ MESAJI: BİZE EMANETİ OLAN DEVLETİ SONRAKİ NESİLLERE EMANET EDECEĞİZ

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 8. ölüm yıldönümünde mesaj yayınladı.

Töre mesajında, “Hayatını Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne, hürriyetine ve devlet sahibi olmasına, Türk dünyasının kopmaz bir parçası olmasına, dünyadaki yerini almasına, Anavatan

Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasına adayan merhum kurucu Cumhurbaşkanımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Geçmişte merhum Denktaşın bizler için çizdiği bu yolda; bir devlet sahibi olarak Türkiye ile birlikte daha iyi, daha güzel bir gelecek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Denktaş’ın milliyetçi, muhafazakar ve halkçı kişiliği, savunduğu fikirlerden

ödün vermeyen siyasi karakteri herkese örnek olmalıdır. Merhum kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaşın bizlere emaneti olan Devletimiz bizden sonraki nesillere de emanetimiz olacaktır." dedi.

Zorlu Töre mesajını: "Merhum Cumhurbaşkanımıza Allah'tan rahmet diler, Aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim." ifadesiyle noktaladı.