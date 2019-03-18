Töre: “Başlarına iş açabilir. Dikkatli olmalarını tavsiye ederiz”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Rum Yönetiminin bir yandan askeri anlaşmalar, ittifaklar oluştururken bir yandan da sömürgecilere ve emperyalist ülkelere deniz üssü ve hava üssü verdiğini belirterek, “Rum-Yunan ikilisinin başka ülkelerle yaptığı askeri anlaşmalar ve onlara askeri üsler vermesi, kendi başlarına iş açabilir. Dikkatli olmalarını tavsiye ederiz” dedi.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin saldırı silahları, ağır taarruz tankları ve uçaksavarlar aldığını, müzakereler içinde ise “garantilerin sonlandırılması ve Türk askerlerinin Adadan çıkması” tezlerini ileriye taşımaya çalıştığını kaydetti.

Töre, Rum-Yunan cephesinin cephe genişletip Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saldırı planları yaptığını ifade ederek, aldığı silahlar ve yaptığı askeri anlaşmaların, birçok ülkenin başını ağrıtabileceğini söyledi.

Töre açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rum Yönetimi silahlanma konusunda çılgınlık içerisinde devam ediyor. Kıbrıs Türk tarafı olarak Rumlarla silahlanma yarışına girmeyiz. Çünkü bizim garantörümüz Anavatan Türkiye’ye ve Türk ordusuna güveniyoruz. Güvenliğimiz için endişe etmiyoruz. ‘Garantiler kalksın askerler gitsin’ diyen Rum-Yunan ikilisi başka ülkelerle yaptığı askeri anlaşmalar ve onlara askeri üsler vermesi kendi başlarına iş açabilir. Dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.”