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Töre: “Bartın'da Madendeki Patlama Nedeniyle KKTC'de Matem Havası Oluştu“

15 Ekim 2022 Cumartesi 14:00
Töre: “Bartın'da Madendeki Patlama Nedeniyle KKTC'de Matem Havası Oluştu“

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bartın'da madendeki patlamaya ilişkin ilişkin, "Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bugün büyük bir matem ve üzüntü havası oluştu." dedi.

Töre ile beraberindekiler, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti, başkan Gazi Mehmet Yavuz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehit ve gazileri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, dün gece Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamayı hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu. Patlamada hayatını kaybedenlerin şehit olduğunu belirten Töre, şöyle konuştu:

"Bartın'da meydana gelen olay, bütün milletimizi ve derinden üzmüştür. Maden kazaları ve depremler maalesef milletimizin kaderi olmamalıdır. Hem depreme karşı hem de bu tür yeraltı maden arama kazılarında daha dikkatli olmamız gerekiyor. Onlar da şehittir, kaza şehididir, iş başında çoluk çocuklarına emek parası götürmek isterken böyle bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmişler. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir mutlaka ailelerine sahip çıkarak yardım edecektir. Milletimizin dayanışmasıyla bu tür acılarımızın sarılması daha suratlı olacaktır. Türkiye'de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bugün büyük bir matem ve üzüntü havası oluştu."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesini anlatan Töre, şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür.' sözleri dünyaya ışık yaymaktadır çünkü görüyoruz güvenlik konseyinde yuvalanmış emperyalist bazı ülkeler kendilerini güvenlik konseyi koymuşlar ama bu güvenlik konseyi üyeleri zamanında gelip o Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal etmişler. Bizler destan yazarak bu emperyalist güçlere karşı mücadele etmişiz. Su uyur düşman uyumaz. Bu nedenle bu sefer bizi içerden çökertmeye çalışıyorlar. Kendilerini karşımıza direkt çıkamayınca bu defa içimizde birtakım terör örgütlerini besleyerek Türk milletini içerden bölmeye çalışıyorlar. Türk milleti uyanık olacak. Milli birlik ve beraberliğimiz daim olacaktır."

Konuşmanın ardından Dernek Başkanı Yavuz, Töre'ye hediye taktim etti.

Etkinliğe Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan ve şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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Son Güncelleme: 15.10.2022 19:48
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