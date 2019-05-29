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Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti

Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti

29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
Töre Azerbaycanlı Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki Diaspora Merkezi Temsilcilerini kabul etti

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi’nin konuğu olarak Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 101. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelen Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Saat 11.30’da gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Azerbaycan’ın milli bir cumhuriyet ve Türk Milletinin bir parçası olduğunu, coğrafyalarda ve ülkelerde farklılık olmasına rağmen, özünde herkesin Türk olduğunu belirtti.
Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözlerine de atıfta bulunan Töre, bu sözün beyinlerde bir ışık olarak durması gerektiğini, dil birliğinin sağlanması yanında, TC ve Azerbaycan’la yakınlığı işbirliğine çevirmek gerektiğini ifade etti.
Kederde, kıvançta, tasada bir Türk birliğinin dünyada eninde sonunda sağlanacağını söyleyen Töre, böylelikle Türk Milletinin şanlı tarihine yeniden kavuşacağını belirtti.
Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk olarak yan yana yaşamanın mümkün olduğunu söyleyen Töre, Azerbaycan’ın dağlık Karabağ bölgesinin en kısa zamanda Ermenilerden temizlenmesini dileyerek, Hocalı’da ve diğer bölgelerde yaşamını yitirmiş tüm Azerbaycanlıları rahmetle andığını belirtti.

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HAMZAYEV
Azerbaycan Parlamentosu Üyesi Milletvekili Nagif Hamzayev de, Kuzey Kıbrıs’taki Azerbaycan vatandaşı öğrencilerin en ufak sorunlarında dahi yanlarında buldukları Zorlu Töre’ye teşekkür etti ve öğrencilerin Azerbaycan’ın birer temsilcisi olarak Kuzey Kıbrıs’ta en iyi eğitimi alma sorumluluğu olduğunu hatırlattı.
Kuzey Kıbrıs’tan Azerbaycan’a karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri yapılması gerektiğini kaydeden Hamzayev, ikili ilişkilerin bu tür sorunların çözümünde etkili olabileceğini söyledi ve KKTC’deki ikinci büyükelçiliğin Azerbaycan tarafından açılmasını diledi.
Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
 

Son Güncelleme: 29.05.2019 14:33
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