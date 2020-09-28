Töre: “Azerbaycan seninleyiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ermenilerin saldırganlığının devam ettiğini belirterek, “Azerbaycan seninleyiz” dedi.

Töre yaptığı yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni işgali devam ederken 28 yıldır kan ve gözyaşının akmaya devam ettiğini kaydetti.

“Bir milyondan fazla Azerbaycanlı göçmen durumunda yaşamaktadır” diyen Töre, “Ermeniler dağlık Karabağ’ın dışında birçok şehri de köyleriyle birlikte işgal etmiştir. Şuşa, Lâçin, Kelbeçer, Ağdam, Fuzuli, Ağdere, Cebrail, Hocalı, Zencilan, Kubatlı, Hankendi, Hocavent ve köyleri halen işgal altındadır. Ermenilerin saldırganlığı yine devam etmektedir. Aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz. Azerbaycan seninleyiz. Biriz. Beraberiz” ifadelerini kullandı.