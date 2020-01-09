Töre: “Amerikan askerlerinin Kıbrıs’ta konuşlandırılmasına izin verilmesi kabul edilemez”

Töre yazılı açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluş anlaşmalarına da aykırı olan bu izinlendirmenin uluslararası ilişkilere de uygunsuz olduğun kaydetti.

Töre, şunları dile getirdi:

“Bölgemizde ABD’ye olan tepkiler artarken Rum Yönetiminin İsrail, Fransız derken şimdi de ABD’ye askeri amaçlarla yer vermesi barışa hizmet etmemektedir. Doğu Akdenizde, Ortadoğuda ve Avrasya bölgesinde yaşanan gerginliklerin, terörist faaliyetlerin, süikastlerin ve iç savaşların en büyük müsebbibi ABD ve Birleşmiş Milletlerin beş daimi üyesidir.

Dünya beşten büyüktür sözü tam yerinde bir ifade olmasına rağmen ABD temel insan haklarını çiğnemeye devam etmektedir.

Okyanusların ötesinden gelip bölgemizde istikrarsızlık yaratanlara karşı birlik olmalıyız.