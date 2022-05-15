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Töre, Akıncılar’da düzenlenen panayır etkinliğine katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Akıncılar’da düzenlenen “Evvel Zaman İçinde Luricina Panayırı” etkinliğine katıldı.

15 Mayıs 2022 Pazar 16:30
Töre, Akıncılar’da düzenlenen panayır etkinliğine katıldı

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, stantları gezip vatandaşlarla sohbet eden Töre, alışveriş yaptı.

Başkan Töre burada yaptığı konuşmada, Akıncılar’ın tarihi bir bölge olduğunu ifade ederek, kendisinin de burada kısa bir dönem Mücahitlik yaptığını anımsattı.

Akıncılar’ın geçmiş dönemde nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu, ancak bugün bu yoğunluğun olmadığını ifade eden Töre, nüfusu ve yerli yatırımları yeniden arttırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında bir çok yerde geçiş noktaları olduğunu ifade eden Töre şunları kaydetti:

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”Eğer uzlaşı sağlanırsa bu bölgede de böyle bir çalışma yapılabilir. Yeter ki, Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve devlet olgumuza zarar verilmesin. Herkes bilsin ki, bizim sınırlarımız, güneyden gelen sınırlar nerden gelirse oradan başlıyor. Onların sınırlarının bittiği yerde bizim sınırlarımız başlıyor. Bunu değiştirmemiz mümkün değildir. Çünkü biz artık bir devletiz. Devletimiz artık bir milli devlettir”

Töre, bu milli devlete, topraklarına, köylerine ve yerleşim birimlerine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getirdi.

Eskiden en iyi tarım ürünlerinin bu bölgeden alındığını ifade eden Töre, bölgenin tarım, kuru ziraat, el sanatları ve kültürel çalışmalarının devam ettirilerek büyümesini arzu ettiklerini söyledi.

Akıncılar köyünde sevinçler olduğu kadar acıları da unutmamak gerektiğine değinen Töre, bu köyden kayıplar olduğunu ve bir kişinin de kendi akrabası olduğunu anımsatarak, bütün şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Töre: “Onlar hayatlarını kaybetti, ancak biz hayattayız. Devletimize, geleceğimize umutla bakıyoruz. Kahraman Türk ordusunun ve Mücahitlerin sağladığı güvenlik ve özgürlük içerisinde yaşıyoruz. Bu nimetleri de asla unutmayalım. Bu kutsal değerlerimize de sahip çıkalım” dedi.

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Son Güncelleme: 15.05.2022 23:26
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