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Töre: “Akıncı zafiyet yaratıyor”

Meclis Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun milli mesele konusunda zafiyet oluşturduğunu savunarak, “Garantiler tabu değildir diyerek açık verdi, Rumların iştahı kabardı” dedi.

Töre: “Akıncı zafiyet yaratıyor”

Meclis Başkan Yardımcısı, UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun milli mesele konusunda zafiyet oluşturduğunu savunarak, “Garantiler tabu değildir diyerek açık verdi, Rumların iştahı kabardı” dedi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
Töre: “Akıncı zafiyet yaratıyor”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Töre, Güneş TV’de “parantez” programına katılarak gündemi değerlendirdi.

Hükümetin ilk 100 gününü de değerlendiren Zorlu Töre, bu süre zarfında halk yararına atılan adımlardan bahsetmesinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ziyaretleri ve Kıbrıs meselesi hakkında da görüşlerini ortaya koydu.

“BU BİR İLKTİR”

Töre, hükümetin ilk 100 günde Anavatan Türkiye ile ilişkilerini düzenlediğine dikkat çekerek, protokolün imzalandığını ve çalışmaların başladığını belirtti. Türkiye’den gelen isimlerin ülke için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Töre, “Milli Savunma Bakanı, Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanları aynı anda ziyaret gerçekleştirdi. Osmanlı zamanından bu yana böyle bir ziyaret olmadı. Bu bir ilktir. Türkiye’nin bakanları sürekli ilişkileri geliştirmek için geliyor. Bunun meyvesini almak 100 günde mümkün değil” ifadelerine yer verdi. Töre, hükümetin 3 yıl devam etmesini umduğunu da kaydederek, ancak o zaman meyvelerin toplanabileceğini belirtti.

“SAYIN AKINCI MİLLİ MESELE KONUSUNDA ZAFİYET OLUŞTURDU”

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Birleşmiş Milletler’in görüşmeci olarak görevlendirdiği Lute’un ziyaretleri ile ilgili de konuşan Töre, şimdiye kadar arabulucuların gelip gittiğine, bu görüşmelerin de diğerleri ile aynı olduğuna dikkat çekerek, orta yol bulunmasının mümkün olmadığı görüşünü ifade etti. Töre şöyle dedi:

“Bulundu deseler aldatmaca olur. Kıbrıs meselesinin esasına inildiğinde oluşacak referanslar yanıltıcı olacaktır. Rumlar Türk askeri, garantiler olmayacak diyorlar, ileri giderek Türkiye’den gelenler geri gidecek diyorlar. Sayın Akıncı ve sözcüsü milli mesele konusunda zafiyet oluşturdu. Garantiler tabu değildir diyerek açık verdi, Rumların iştahı kabardı. Garantilerin sulandırılması doğru değildir. Siyasi eşitliğimiz etkin katılım şeklindeki kabul ettiği unsurlar esasında etkin azınlıktır. Yani 11 bakan olacak, 7 Rum, 4 Türk bakan olacak, bakanlar kurulunun onay verdiği karar yürürlüğe girecektir. Siyasi katılımda da etkin bir yönetim biçimi gelişmedi. Akıncı bunu halktan gizliyor. Bir Bakanın katılımını etkin katılım olarak göstermeye çalışıyor. Oyunlardan vazgeçilmesi gerekir. Rumlar nasıl hayır der diye adım atmayalım. Rumlar bu kadar tavizi bir daha bulamaz diye evet diyebilirler. Halkımızın egemenlik hakkına sahip çıkalım. Garantiler tabu şeklindeki açıklamaları bertaraf edelim.” 

Töre, Maraş konusunda da konuşarak, Maraş’ın yerleşime açılmasının doğru olduğunu ifade etti. “Bu zamana kadar kapalı olması doğru değildir” diyen Töre, “Zaten bizim sınırlarımız içinde. Kapalı olan yerlerde yıkıntı meydana geldi. Dolayısıyla değerlendirmek lazım. Rum Yunan ikilisinin tutumunu da dikkate alarak, ne Maraş konusunda ne de deniz konusunda bir karışı Rumlara bırakmamız lazım” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ…

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı sorulan Zorlu Töre sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Ben 15 Kasım 2018 tarihinden beri Cumhurbaşkanlığı’na aday olabileceğimi ifade ettim. Milli meselenin içinde biri olarak aday olabileceğimi ifade ettim. Tabi bu kararı partinin yetkili organları verecektir. Demokrasi var, konuşacağız. Genel Başkan aday olmazsa tabi. Arkadan söylenen sözler de var, Genel Başkanı aday yapacağız diye. Doğru bir yaklaşım değil. Aday olursa o zaman bize düşen görev desteklemektir. Değilse, seçim yoluyla belirlenmelidir. Belirli yerlerden şu kişiler aday olsun ifadeleri tepkiyle karşılanabilir. Ya parti meclisinde ya da üyelerin katılımıyla bir kurultay düzenlenmesi ve adayın belirlenmesi lazım.”

Son Güncelleme: 04.09.2019 19:04
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