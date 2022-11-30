Töre, AK Parti KKTC Temsilciliği Kadın Kolları heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Selime Güntaş Işık başkanlığındaki AK Parti KKTC Temsilciliği Kadın Kolları heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan AK Parti KKTC Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı Selime Güntaş Işık, yeni yönetimlerinin oluşmasının ardından çalışmalara başladıklarını söyledi.

Işık, 2023’teki seçim çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade ederek sadece seçim odaklı değil kültürel ve toplumsal olarak katkı koymak istediklerini ifade etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, siyasi partilerin kadın kollarının etkin çalışmalar yapmasının çok önemli olduğunu ifade ederek tüm üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dünya beşten büyüktür” söylemini kendisinin sıklıkla tekrarladığını anımsatan Töre, Güvenlik Konseyi üyelerinin dahi bu yapının değişmesi gerektiği konusunda fikirleri olduğuna değindi.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıslı Türklere birçok alanda uyguladığı tutum gibi temel insan hakları konusunda ne kadar başarılı olduklarının soru işareti olduğunu vurgulayan Töre, 1964’ten önce de adada bulunan BM’nin katliamlara seyirci kaldığını söyledi.

“Bizim için en büyük Türk milleti, Türk ordusu ve Anavatan Türkiye’dir” diyen Töre, AB ve BM’den adalet beklenemeyeceğini belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci olmasını AB’nin tenkit ettiğini de anımsatan Töre, bunu bağnaz bir yaklaşım olarak gördüklerini ifade etti.

Töre, bu nedenle her zaman milli birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Kabulde Meclis Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.