Toprak Ürünleri Kurumu, yemlik arpa stokları ile ilgili açıklama yaptı

Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılan açıklamada 2020 ürünü yemlik arpa stoklarında oluşan piyasa talebine karşılık, yetersizliğin giderilmesi amacı ile Türkiye Toprak Mahsülleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme sonucunda 25 Aralık’ta ilk parti 3 bin tonluk yemlik arpanın ülkeye gelmesinin planlandığını kaydedildi.

İhtiyaçlar mukabilinde yemlik arpa ithalatının haftalık periyotlarla devamının sağlanması için gerekli olan tüm çalışmaların tamamlandığı kaydedilen açıklamada, yemlik arpanın peşin fiyatının 2 TL/kg olarak belirlendiği duyuruldu.

Açıklamada “Bakanlar Kurulu kararıyla Küçükbaş Hayvan Üreticilerimize faiz destekli arpa sağlanması projesi kapsamında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Kurumumuz arasında imzalanan protokol sonucunda, kredileri onaylanmış olan Küçükbaş Hayvan Üreticilerine ve TÜK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki tüm satışlarda, üreticilerimiz adına belirlenen tüm fiyat ve koşulların devamının sağlanması kararı alınmıştır” denildi.