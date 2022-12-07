Toprak Ürünleri Kurumu Karma Yem Fiyatlarında İndirime Gitti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu ülkemiz hayvancılarının desteklenmesi maksadıyl karma yemin satış fiyatlarında indirime gitmiştir.
Buna göre; bu günden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlayan yeni satış fiyatları aşağıdaki gibidir.
|
S.No
|
Cinsi
|
TL
50 Kg./Torba
Peşin Satış Fiyatı
|
TL
50 Kg./Torba
35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı
|
TL
50 Kg./Torba
70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı
|
1
|
Sığır Besi Geliştirme Yemi – 15 Protein
|
400.00
|
410.00
|
420.00
|
2
|
Sığır Besi Bitirme Yemi – 15 Protein
|
410.00
|
420.00
|
430.00
|
3
|
Sığır Süt Yemi – 19 Protein
|
430.00
|
440.00
|
450.00
|
4
|
Sığır Süt Yemi – 21 Protein
|
460.00
|
475.00
|
490.00
Değerli hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.