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Toprak Ürünleri Kurumu Karma Yem Fiyatlarında İndirime Gitti

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:50
Toprak Ürünleri Kurumu Karma Yem Fiyatlarında İndirime Gitti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu ülkemiz hayvancılarının desteklenmesi maksadıyl karma yemin satış fiyatlarında indirime gitmiştir.

Buna göre; bu günden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlayan yeni satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

S.No

Cinsi

TL

50 Kg./Torba

Peşin Satış Fiyatı

TL

50 Kg./Torba

35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı

TL

50 Kg./Torba

70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı

1

Sığır Besi Geliştirme Yemi – 15 Protein

400.00

410.00

420.00

2

Sığır Besi Bitirme Yemi – 15 Protein

410.00

420.00

430.00

3

Sığır Süt Yemi – 19 Protein

430.00

440.00

450.00

4

Sığır Süt Yemi – 21 Protein

460.00

475.00

490.00

Değerli hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.

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