Toprak Ürünleri Kurumu Karma Yem Fiyatlarında İndirime Gitti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu ülkemiz hayvancılarının desteklenmesi maksadıyl karma yemin satış fiyatlarında indirime gitmiştir.

Buna göre; bu günden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlayan yeni satış fiyatları aşağıdaki gibidir.

S.No Cinsi TL 50 Kg./Torba Peşin Satış Fiyatı TL 50 Kg./Torba 35 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı TL 50 Kg./Torba 70 Gün Ödeme Vadeli Satış Fiyatı 1 Sığır Besi Geliştirme Yemi – 15 Protein 400.00 410.00 420.00 2 Sığır Besi Bitirme Yemi – 15 Protein 410.00 420.00 430.00 3 Sığır Süt Yemi – 19 Protein 430.00 440.00 450.00 4 Sığır Süt Yemi – 21 Protein 460.00 475.00 490.00

Değerli hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.