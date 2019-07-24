Toprak Ürünleri Kurumu Dipkarpaz’da da hizmet verecek

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Dipkarpaz ve bölge üreticisine daha iyi hizmet verilebilmek için ürün alım satım merkezini faaliyete geçirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Dursun Oğuz, hükümet ve bakanlık olarak üreticinin yanında olmak, üreticinin rekabet edebilmesine olanak sağlamak, Dipkarpaz bölgesindeki üreticinin maliyetlerini düşürmek amacıyla bu merkezin açıldığını belirtti. Oğuz, ülkenin en uzak noktasına hizmet götürerek devletin üreticinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Dipkarpazlı üreticilerin, TÜK’ün hizmetlerinden yararlanmak için Kumyalı tesislerine gitmek zorunda kaldığını dile getiren Oğuz, Dipkarpaz’da faaliyete geçen merkezle birlikte üreticilerin gerek zamandan gerekse nakliye ücretlerinden tasarruf sağlayabileceklerini kaydetti.

Oğuz, dileyen üreticilere alım satım merkezinden yemlik arpa, karma yem gibi ürünlerin de satışının yapılabileceğini de belirtti.