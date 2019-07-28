banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102837
ALTIN
258.652
DOLAR
5.6353
STERLİN
6.9637
EURO
6.2683
Toprak sete çarpan araç takla attı!
YİNE KAZA!
Ülkeye araç bagajında girdi...
ÜLKEYE ARAÇ BAGAJINDA GİRDİ
Karavezirler: “İlaçlamalar düzenli yapılıyor”
KARAVEZİRLER: “İLAÇLAMALAR DÜZENLİ YAPILIYOR”
İzinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307

Toprak sete çarpan araç takla attı!

Toprak sete çarpan araç takla attı!

28 Temmuz 2019 Pazar 12:51
Toprak sete çarpan araç takla attı!

Tatlısu – Kaplıca Anayolu’nda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tatlısu – Kaplıca Anayolu birinci kilometresinde, Yaşar Babacanlı (E-48), yönetimindeki CP 305 plakalı salon araç ile Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.30 sıralarında, Tatlısu – Kaplıca Anayolu birinci
kilometresinde, Yaşar Babacanlı (E-48), yönetimindeki CP 305 plakalı salon araç ile Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkıp toprak sete çarpıp takla attı.

banner317
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

(BRT)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB’den Sanayi Bölgesi’nde temizlik operasyonu
LTB’den Sanayi Bölgesi’nde temizlik operasyonu
Tatar'dan "protokol" açıklaması...
Tatar'dan "protokol" açıklaması...
Uyuşturucuyu kimden aldıkları tespit edildi...
Uyuşturucuyu kimden aldıkları tespit edildi...
Lefkoşa'da 3 boyutlu yaya geçidi...
Lefkoşa'da 3 boyutlu yaya geçidi...
Taçoy: Enterkonnekte eksik ve yanlış tartışıldı
Taçoy: Enterkonnekte eksik ve yanlış tartışıldı
Trafikte 4 yıllık acı bilanço
Trafikte 4 yıllık acı bilanço
Beşparmak Grubu'ndan açıklama!
Beşparmak Grubu'ndan açıklama!
Pilli: Her türlü tedbir alındI
Pilli: Her türlü tedbir alındI
Uzun: Herkes ilk yardım öğrenebilir ve öğrenmelidir
Uzun: Herkes ilk yardım öğrenebilir ve öğrenmelidir
Bakanı Üstel, Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi'ni ziyaret etti
Bakanı Üstel, Gürdağ Entegre Atık Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Tesisi'ni ziyaret etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim