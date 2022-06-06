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“ Toprak anaya ve kaynaklara sahip çıkmak hepimizin görevi”

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:29
“ Toprak anaya ve kaynaklara sahip çıkmak hepimizin görevi”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Çevreyi, doğayı korumak için girişimlerin yapılmasının zamanı geldi ve geçti de. Şimdi, toprak anaya ve kaynaklarına sahip çıkmak hepimizin görevi” açıklaması yaptı.

Tabipler Birliği Çevre ve Eğitim Sorumlusu  Prof. Dr. Ceyhun Dalkan’ın  5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında, bu yılki temanın yalnızca tek dünya”  olduğu belirtilerek temanın fikrinin  doğayı ve yaşamı koruyarak barış, uyum, refah ve sağlık için elverişli bir atmosfer yaratma yönünde dünyanın birlikteliğine odaklanmak olduğuna dikkat çekildi.

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Dalkan, küresel ısınmanın , sağlıklı bir yaşam ve doğanın korunmasının güvence altına alınmasında çok büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, “Adamızda da küresel ısınmadan korumak için farkındalığı yayma ve düzeltici önlemler alma yönünde adım atma zamanı artık geldi de geçiyor.” dedi

Her doğal kaynağın kullanımına özen göstermenin birinci ve  en önemli sorumluluk olduğunu ifade eden  Dalkan,  “Güneşin hep olduğu ülkemizde artık çevreyi kirleten karbon yakıtlar yerine enerji üretimi için güneş ve rüzgârı kullanmak zorundayız.” İfadelerini kullandı.

Dünyayı bekleyen gıda krizine karşı tarım arazilerini parselleyip üzerlerine betonlar dikmekten vazgeçilmesi gerektiğini kaydeden Dalkan, şu önerilerde bulundu:  

“Günlük olarak plastik kullanmayı bırakın;  Yılda bir ağaç dikin; Toplumunuzu temiz tutmak ve hijyeni sağlamak için inisiyatif alın; Derelere, çevreye ve denize çöp atmayın; Eşyaları kullanırken dikkatli olun ve geri dönüştürün; Eşyaları yeniden kullanmaya çalışın; Daha az araba sürün ve daha çok bisiklet sürün; Mümkün olduğu kadar az su kullanın; Kaynakları minimum düzeyde kullanın;  Enerji üretimi için yenilenebilir enerjiye geçin; Ülkemizdeki tarım arazilerine beton dikmekten vazgeçin.”

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