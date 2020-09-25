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Toplumun derdi seçim değildir

KTOEÖS, 25 Eylül 2020, Cuma sabahı saat 07:30-08:30 saatleri arasında Başbakanlık ışıklarında pankart açma eylemimiz gerçekleştirdi...

25 Eylül 2020 Cuma 14:41
Toplumun derdi seçim değildir
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Aş ve sağlık gibi temel bir hak ve ihtiyaç olan kamusal, nitelikli eğitim de herkes tarafından erişilememektedir. TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK, GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ HAD SAFHAYA ÇIKMIŞTIR.

Eğitim Bakanımız öğrencilerin %95’inin online eğitime eriştiğini öne sürüyor ancak öğrencilerin %30’unun internet erişimi ve/veya cihazının olmadığını söylemiyor. 

Eğitimde tüm senaryolara hazırız deniliyor ancak 1 Ekim’de okulların hangi sağlık, güvenlik tedbirleri ve hangi bütçeyle nasıl açılacağı söylenmiyor. Ne müfredat, ne öğretmen, ne hijyen, ne erişim, ne materyal, ne bütçesi tamamlanmayan okullarımızda uzaktan eğitim yapılıyor gibi davranılmaktadır.

UBP-HP hükümeti bir taraftan Maraş, gaz, savaş diyor ancak, bankalar, şirketler halkımızın üzerinden kar oranını katlarken, 50 milyar üzerinde mevduat birikimi olan zenginler, özel üniversite, özel hastane, gazino sahibi lordlardan vergi alınmamakta, ama yaşam ve geçim derdinde olan insanımızın yaşam hakkını elinden almaktadır.  

Asgari ücretli eve ekmek getiremiyorken, reklam panolarında gülümseyen yüzlere milyonlarca lira harcanmakta, parti yardımları devam etmektedir. Toplumun yarısı iş, aş, maaş almazken seçimlerde binden fazla TORPİL ile gerçek ihtiyaç alanları dışında istihdamlar yapılmıştır. 

Üç tane zengine, gazinocuya yaranılsın diye tüm toplumun sağlığı karantinasız girişlerle riske atılmış, sağlık çalışanlarının özverileri hiçe sayılmış, çabalarını, tüm emekleri boşa çıkarılmıştır. 

İşsizlik had sayfaya çıkmışken, küçük ve orta boy esnaf kepenklerini kapatmışken, insanlarımız borç batağında sürüklenerek borç ile borç ödemeye zorlanırken, kısacası toplum ölüme mahkum edilirken hükümet edenler seçim derdine girmiş, esas görevleri olan halkın yararına hizmetlerini unutmuştur. 

Bütün tüketim malzemeleri, harçlar, vergiler %60’a yakın artırılmış, artan döviz karşısında TL erimiş olmasına rağmen bazıları LALE DEVRİNDE YAŞAMAYA devam etmektedir. 

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Pandemi vakaları üst sınıra çıkmış, kamusal sağlık can çekişmekte, pandemi hastanesi tamamlanmamış olmasına rağmen hükümet umursamaz bir tavırla seçime odaklanmıştır.  

Yol, sağlık, belediye, hastane, kreş, park gibi kamusal alanlar ve hizmetler ortadan tamamen kaldırılırken, halkımız işsiz, gelirsiz, ÇARESİZ bırakılmaktadır. 

Bir yanda ASİLZADELER, bir yanda EMEKÇİLER ve diğer yanda SEÇİM DIŞIDA GÜNDEMİ OLMAYANLAR !

HALK GEÇİM DERDİNDEDİR, SEÇİM DERDİNDE DEĞİLDİR!

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Son Güncelleme: 25.09.2020 14:57
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