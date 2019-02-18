“toplumsal Ve Siyasal Olaylarla Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi” Belgeseli Basın-sen Lokalinde Gösterilecek



Lefkoşa, 18 Şubat 19 (.): Kıbrıs Türk tiyatrosunun duayenlerinden Yaşar Ersoy tarafından hazırlanan “Toplumsal ve Siyasal Olaylarla Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi” belgeselinin 40 dakikalık özel gösterimi, yarın akşam Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından düzenlenen Basın-Sen Film Gösterimleri gecesinde izleyici ile buluşacak.

Basın-Sen tarafından düzenlenen gece, saat 19.30’da Basın-Sen lokalinde gerçekleşecek.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, katılımın ücretsiz olacağı belgesel gösterimi ile ilgili detaylı bilgi için 0 533 838 50 06 numaralı telefonun aranabileceği, belgesel gösterimine ilgi duyan herkesin katılabileceği duyuruldu.

(YIL/ÖK)