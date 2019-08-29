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Toplumsal Dönüşüm Vakfı (tod) Kuruldu

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.):  “Toplumsal Dönüşüm Vakfı” (TOD) adlı yeni bir vakıf kuruldu. 

Toplumsal Dönüşüm Vakfı (tod) Kuruldu

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.):  “Toplumsal Dönüşüm Vakfı” (TOD) adlı yeni bir vakıf kuruldu. 

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:25
Toplumsal Dönüşüm Vakfı (tod) Kuruldu

Lefkoşa, 29 Ağustos 19 (.):  “Toplumsal Dönüşüm Vakfı” (TOD) adlı yeni bir vakıf kuruldu. 
Vakıftan yapılan açıklamada, TOD’un amaçlarıyla ilgili şöyle denildi:
“Vakfın amaçları arasında insan  haklarının her alanında bireysel  ve toplumsal farkındalığın gelişmesini ve yaşamın her  alanında yerleşmesini sağlamak, kadını güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı ile toplum gelişimine katkıda bulunmak  da  yer almaktadır. Ayrıca  barış kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak kültür mirasının korunması çevre bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması yönünde çalışmalar yapmak, bilim, kültür sanat ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak ve global gelişim eğitimi alanında çalışmalar yapmak veya yaptırmak;  bireylerin güç ve becerilerini kullanmalarına, geliştirmelerine yardımcı olmak, üretici duruma gelmelerini ve mesleki gelişmelerini sağlamak sağlık alanında bilinçlendirme faaaliyetleri yapmak ve sağlık hizmetlerine erişimine destek sağlamak da bulunmaktadır.”       
TOD açıklamasına göre, ilk toplantısını yapan Vakıf yetkilileri, görev bölümü yapıp eylem planlarını oluşturdu.

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Vakıf  Mütevelli  Heyeti  şu isimlerle oluştu:
“Prof. Şerife Gündüz (Başkan), Mahide Ergün (Başkan Yardımcısı), Meral Akıncı, Güneş Eralp, Neşe Miralay, Mine Tokay, Tülay Umut, İlkşen Varoğlu Atik, Simay Kanan, Şehbal  Hamzaoğulları.”
İlk etkinlik olarak Prof.Dr Vamık Volkan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Çocuğun  Bireyselleşmesi” konulu seminer düzenlenecek. Etkinlik 10 Eylül 2019 Salı günü saat 17:00’de Lefkoşa  Atatürk  Kültür  Merkezi (AKM)’de gerçekleştirilecek.
(HA)
 

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