Toplumsal Direniş Bayramı… Tmt Anıtı\'nda Da Tören Düzenlendi

Lefkoşa, 29 Temmuz 20 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı’ndaki Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda tören düzenlendi.
(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber: İbrahim Diran - Fotoğraf: Süleyman Önal
Lefkoşa, 29 Temmuz 20 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı’ndaki Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda tören düzenlendi.
Lefkoşa, 29 Temmuz 20 (.): 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle Lefkoşa’da Cumhuriyet Parkı’ndaki Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda tören düzenlendi.
(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI
Haber: İbrahim Diran - Fotoğraf: Süleyman Önal