Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dolayısıyla “8 Mart\'ta 8 Kadın 8 Hayat” İsimli Söyleşi Düzenledi

İÇİŞLERİ BAKANI KADRİ: “KIBRIS TÜRK KADINININ İŞ, SOSYAL SORUMLULUK, EKONOMİ, YARGI VE BİRÇOK ALANDA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTIKLARINI GÖRÜYORUZ”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ÇELER: “KADINLAR MÜCADELE ETMEDEN BARIŞ GELMEZ. KADINLAR MÜCADELE ETMEDEN EŞİTLİK SAĞLANMAZ, KADINLAR MÜCADELE ETMEDEN EMEĞİN HAKKI ALINMAZ”

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRÜ VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ KOORDİNATÖRÜ BAŞKURT: “EKONOMİK VE TOPLUMSAL EŞİTSİZLİĞİN HALEN DEVAM EDİYOR OLMASININ DÜNYANIN BU SORUNLA BAŞ ETMEDE SINIFTA KALDIĞININ BİR GÖSTERGESİDİR”

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “8 Mart'ta 8 Kadın 8 Hayat” isimli söyleşi düzenledi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Koordinatörü Aydan Başkurt konuştu.

Konuşmaların ardından moderatörlüğünü, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in yaptığı söyleşide Yüksek Yönetim Dsenetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, ilk kadın Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, Lefkoşa Merit Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, Hamide Giyim Sahibi Hamide Kale, Yedidalga’da çiftçilik yapan Nesrin Şerifali Şen, Yeşilırmak’ta Erson Hoca’nın Çiftliği’ni işleten Nursel Ekici, Karpaz’da Revaklı House’u çalıştıran eko turizmci Emine Özbayrak ile iş kadını Işın Ramadan Cemil katılarak, birikimleri, çalışma yaşamında yaşadıkları zorluklar hakkında konuştula.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, konuşmasında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, Kıbrıs Türk kadınının iş, sosyal sorumluluk, ekonomi, yargı ve birçok alanda büyük başarılara imza atmalarını görmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Kendisinin 37 yaşında İçişleri Bakanı olarak görev yapmasının kadınların mücadelesinin sonucu olduğunu söyleyen Kadri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün bu anlamda önemli olduğunu kaydetti.

Kadına yönelik şiddet ve istismarın son zamanlarda görünürlüğünün arttığını, bundan dolayı da farkındalığın da arttığını söyleyen Kadri, kadının bu mücadelede çok daha güçlü olduğunu, kendisinin artık toplumda bir özne olarak hakkını aradığını belirtti.

Söyleşiye katılan kadınların toplumsal mücadelede kendi ayakları üzerinde nasıl dik durulacağının göstergesi olduğunu dile getiren Kadri, herkese düşenin farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

Üstünlük mücadelesi değil eşitlik mücadelesi içerisinde farklı alanlarda kadınlar olarak çok daha güzel işler başarılabilecek konuların konuşulmasının önemine dikkat çeken Kadri, Kıbrıs Türk kadını adına büyük bir gelişme gördüğünü kaydetti.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, emekçi kadınların mücadelesinin başlangıcının çok geçmişe dayandığını fakat yıl 2019 olmasına rağmen halen daha eşitlikten haksızlıktan ve istismardan konuştuklarını ve önüne geçmek için mücadele etmenin utanç verici olduğunu belirterek, önceki nesillerin tamamlaması gereken görevin halen daha kendi boyunlarında asılı olduğunu kaydetti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin yasasının 2014 yılında hayata geçmesine rağmen Daire’nin oluşmamasının çok yanlış olduğuna dikkat çeken Çeler, göreve geldiği ilk günden itibaren Daire’nin kurulumu için gerekenin yapılması mücadelesinden kaçınmadıklarını ve bunun sonucunda da Daire’nin hayata geçirildiğini belirtti.

.Çeler, her alanda kadınların yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasıyla birlikte, Sağlık, Milli Eğitim ve Kültür, ve İçişleri Bakanlıklarında odak noktalarının oluştuğunu ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimleri yaptıklarını söyleyen Çeler, Alo 183 hattının tanıtımlarının yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Emeğinin karşılığını alamayan kadınların halen var olduğunu söyleyen Çeler, halen daha hamile kaldığı ve doğum iznine çıktığı veya çocuğu hastalandığından dolayı izim almak zorunda kalan bir annenin özel sektörde işinden olabilmesinin üzücü olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak görevlerini yaparken diğer kurumların da görevini yapmasının önemine dikkat çeken Çeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin yapmaya çalıştığı tüm çalışmaların destekleneceğini kaydetti.

Kadının kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi ekonomik gücünü kazanabilen, sağlayabilen, yöneten idare edebilen güce sahip olduğunu vurgulayan Çeler, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Kadınlar mücadele etmeden barış gelmez. Kadınlar mücadele etmeden eşitlik sağlanmaz, kadınlar mücadele etmeden emeğin hakkı alınmaz.”

BAŞKURT

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Koordinatörü Aydan Başkurt konuşmasında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin ilk etkinliğini 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

8 Mart Kadınlar Günü tarihçesini anlatan Başkurt, bugünün dünyasında halen bu sorunları konuşuyor olmanın, ekonomik ve toplumsal eşitsizliğin halen devam ediyor olmasının dünyanın bu sorunla baş etmede sınıfta kaldığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kadınların her alanda eşit haklara sahip olduklarının vurgulanmasının söylemden öteye bir anlam ifade etmemekte olduğunu dile getiren Başkurt, kadının toplumun her alanda varolması için etkin alanlarda adım atılması gerektiğini kaydetti.

Başkurt, 1996 yılında Cumhuriyet Meclisi’nde onaylanan kadına karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesinin yükümlülük getirdiğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluk bilinciyle kadının statüsü ile ilgili bir takım çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Başkurt, toplumsal cinsiyet konusunda eşitliği sağlamak amacıyla Aralık 2018’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin faaliyete geçirildiğini kaydederek Daire’nin aktif olarak göreve başladığını belirtti.

(HUR/YIL)

Haber: Hurşide Baybora

Fotoğraf: Süleyman Önal





