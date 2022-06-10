Toplumsal Varoluş Platformu’nun Eylemi Başladı 

Toplumsal Varoluş Platformu, “zamları, alım gücünün erimesini, imzalanan protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri” protesto için Lefkoşa’da eylem yapıyor.

Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında 18.30’da başlayan protesto yürüyüşü, Cumhuriyet Meclisi önünde sona erecek.

Toplumsal Varoluş Platformu, Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DEV-İŞ, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Güç-Sen, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ ve TÜRKSEN’den oluşuyor. Yürüyüşe, CTP de destek veriyor.