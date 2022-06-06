banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya...
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara...
Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava Etti
Hüseyin Tüfekçi, Universal Bank’ı Dava...
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına...
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde...
banner404

Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor

06 Haziran 2022 Pazartesi 13:19
Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor

Toplumsal Varoluş Platformu’ndan bazı temsilciler, ülkedeki zamları, KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapıldığı savunulan müdahaleleri protesto etmek için, bugün, Cumhuriyet Meclis önünde, “araçlı uyarı eylemi” yapıyor.

Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları düzeyinde yapılan “uyarı eylemi”, bugün saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde başladı.

banner341
Araçlarıyla Meclis önüne gelen Platformdan bazı temsilciler, Meclis önündeki yolu trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle yolun trafiğe kapatılması, trafiğin en yoğun olduğu hafta başında başkent merkezinde trafik akışını büyük ölçüde etkiledi. Trafik akışı, polis kontrollünde alternatif yollardan sağlanıyor.

Platform, “Hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” gerekçesiyle bugün Meclis önünde “uyarı eylemi” düzenleyeceğini açıklamıştı.

Platform temsilcileri eylemde basın açıklaması yapıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Meclis’e demokratik iradenin yansıması için mücadele esas şimdi başlıyor”
Özersay: “Meclis’e demokratik iradenin yansıması için mücadele esas şimdi başlıyor”
Kazada yaralıya ilk müdahale Başhekim Kalfaoğlu'ndan
Kazada yaralıya ilk müdahale Başhekim Kalfaoğlu'ndan
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik
Meclis Genel Kurulu'nda iki tasarıya ivedilik
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı
Meclis'te üç tasarının ivediliği tartışmalara yol açtı
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri
BKP’den Meclis’e sunulan yasa tasarılarına eleştiri
El-Sen Başkanı Özkıraç’tan kınama
El-Sen Başkanı Özkıraç’tan kınama
Meclis toplandı
Meclis toplandı
Mayıs Ayı Elektrik Faturalarındaki "Gecikmeye" İlişkin Duyuru
Mayıs Ayı Elektrik Faturalarındaki "Gecikmeye" İlişkin Duyuru
“Hiçbir çevresel konu Meclis’te gündeme alınmıyor"
“Hiçbir çevresel konu Meclis’te gündeme alınmıyor"
“Doğayı korumak için sıfır atık projesi benimsenmeli”
“Doğayı korumak için sıfır atık projesi benimsenmeli”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim