Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Kısa Film Yarışması gala gecesi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Sekreteri Esen Yalın Aktoprak tarafından yapılan açıklamada, Federasyonun 1.Uluslararası Kısa Film Yarışması’nı; ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak, sanatçıyı takdir ve teşvik etmek, gelişen sinema sektörüne yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve eserlerin uluslararası platformda sergilenmesine fırsat yaratmak amacıyla düzenlediği belirtildi.
15 Mayıs 2022 Pazar 12:00
Son Güncelleme: 15.05.2022 23:05