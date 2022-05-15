Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Kısa Film Yarışması gala gecesi yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Sekreteri Esen Yalın Aktoprak tarafından yapılan açıklamada, Federasyonun 1.Uluslararası Kısa Film Yarışması’nı; ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak, sanatçıyı takdir ve teşvik etmek, gelişen sinema sektörüne yeni yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve eserlerin uluslararası platformda sergilenmesine fırsat yaratmak amacıyla düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, gala gecesinin, Federasyon, Lions Kulüpleri ve Girne Amerikan Üniversitesi iş birliğinde GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde saat 19.00 da yapılacağı belirtildi.