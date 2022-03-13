Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, Karpaz köylerinde diyabet taraması yaptı

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Sekreteri Esen Yalın Aktoprak yaptığı açıklamada, Federasyon’un Diyabet Komitesi tarafından organize edilen diyabet taramasının Girne Ada, Girne Akdeniz, Girne Beşparmak, Lefkoşa Merkez, Lefkoşa Sarayönü ve Mağusa Kale Lions kulüplerinin katkı ve katılımlarıyla Avtepe, Derince, Boltaşlı ve Yedikonuk köylerinde yapıldığını belirtti.

Aktoprak, açıklamasında, Federasyon Başkanı Ln. Duygu Adahan Kuaran'ın da katıldığı diyabet taramasının “halkın yoğun katılımı” ile gerçekleştiğini bildirdi.



Açıklamada, diyabet etkinliğinde Ln. Dr Hüseyin Cenkler’in, “köylerdeki şeker hastalarının tedavi olmalarına rağmen şekerlerinin yüksek olduğunu tespit ettiklerini; her köyde yeni vakaların bulunduğunu, hastaların kontrol altında olmadıklarını tespit ettiklerini” belirttiği de kaydedildi.