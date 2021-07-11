Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu, Basın Günü’nü kutladı

Kuran, Kıbrıs'ta bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded'in yayınlanmaya başlamasının anısına her yıl geleneksel olarak kutlanan 11 Temmuz Basın Günü’nde tüm basın emekçilerini kutladı.

Basının çok sesliliğe ve demokrasiye büyük katkı sağladığını kaydeden Kuran, basın mensuplarının özellikle pandemi döneminde kendi sağlıklarını riske atarak kamuoyunun anında ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için uğraş verdiğini hatırlattı.

Kuran ayrıca, basın mensuplarının Kıbrıs Türk halkının haklı sesini hem ülkeye hem dünyaya duyurmak için özveriyle çalıştıklarını da vurguladı.