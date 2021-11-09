Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’den 10 Kasım mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Parti Başkanı Mehmet Çakıcı yayımladığı mesajda, “Atatürk ilke ve devrimleri Türk ulusu yanı sıra dünyadaki mazlum uluslara rehber olmaya devam ediyor. Ülkemizin yer aldığı bölgede yaşanan siyasi istikrarsızlık ve işlenmekte olan insanlık suçlarına bakıldığında Atatürk ilkelerinin ne kadar yaşamsal olduğu bir kez daha net olarak anlaşılmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk ilham kaynağımız olmaya devam etmektedir. 10 Kasım'lar bizim için sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz günlerdir” dedi.