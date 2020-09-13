Toplu Etkinlik Düzenleme Yasağına Uymayan 9 Kişi Hakkında Yasal İşlem

Lefkoşa, 13 Eylül 20 (.): Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.
(FEZ)
Lefkoşa, 13 Eylül 20 (.): Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Lefkoşa, 13 Eylül 20 (.): Haspolat’ta, Bakanlar Kurulu kararına rağmen toplu etkinlik düzenlemekten 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmekte.
(FEZ)