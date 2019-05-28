Toplu taşımacılıkla ilgili şikayetler için “1181 Alo Ulaşım” hattı oluşturuldu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi tarafından toplu taşımacılıkla ilgili şikayetlerin yapılabileceği “1181 Alo Ulaşım” hattı bugün devreye girdi.

Bakanlık açıklamasına göre “Alo Ulaşım” sayesinde yolcular, toplu taşımacılıkla ilgili olumsuzlukları ve şikayetlerini mesai saatleri içerisinde çağrı merkezine bırakabilecek. Mesai saatleri dışında da aktif olacak sistemle telesekretere bırakılan şikayet mesajlarını veri tabanına kaydedilecek.

Ücretsiz olan 1181 Alo Ulaşım hattı, yolcuların şikayetlerini iletebilecekleri bir mekanizma oluşturup, bu sayede işletmelerin araç idamesini, şoförlerin ise yolcu güvenliğini öncelik olarak belirlemelerini teşvik amacıyla uygulamaya kondu.

Otobüs, minibüs, dolmuş, turistik ve taksi kullananların, aracın trafik güvenliği bakımından tehlike oluşturacak bir durumu varsa (herhangi bir eksiği) veya şoförün hız limiti aşımı, alkollü araç kullanma, tehlikeli sürüş ve duraklar dışında gelişigüzel yolcu indirip yolcu alma gibi trafik ve can güvenliğini tehlikeye atan davranışlarda bulunması halinde 1181’i arayıp şikayet bildirimi yapabilecek.

Açıklamada, mesai saatleri dışında 1181’i arayanların isim, soy isim, seyahat, güzergahı, araç plakasını ilettikten sonra şikayetlerini veya gördükleri olumsuzlukları aktarmaları da istendi.

Gelen şikayetler mümkün olan en kısa sürede ilgili mercilere iletilecek.