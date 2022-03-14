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Toplu taşımacılar Meclis önünde eylem yaptı

TOPALOĞLU: “TOPLU TAŞIMACILIK BİTME NOKTASINA GELDİ”

14 Mart 2022 Pazartesi 14:30
Toplu taşımacılar Meclis önünde eylem yaptı

AYTAÇ: “ZAMLAR BİZİ MAZOT ALAMAYACAK HALE GETİRDİ”

KARALAR: “EYLEMLERİN ŞİDDETTİ ARTACAK”

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkedeki toplu taşımacılığı durduran Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Meclis önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. İki birliğin eylemine Taksiciler Birliği de destek verdi.

Eylemciler alana otobüslerle geldi, korna çalarak Genel Kurul nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde bulunan hükümet üyelerini taleplerini dinlemeye çağırdı. Eylemin ilerleyen saatlerinde bir minibüs Meclis bahçe kapısına dayandı.

Akaryakıt zammı nedeniyle toplu taşımacılığın sürdürülebilir olmaktan çıktığı kaydedilen eylemde, toplu taşımacılık sektörüne fon ve KDV’den muaf şekilde akaryakıt sağlanması talep edildi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu eylemcilerin dağılmasının ardından TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eylem sonrası kendilerine verilen görüşme sözünün tutulmadığını söyledi, taleplerinin bugün yerine getirilmemesi halinde yarın araçlı eyleme geçeceklerini kaydetti.

TOPALOĞLU: “TOPLU TAŞIMACILIK BİTME NOKTASINA GELDİ”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu eylemde yaptığı konuşmaya, kendilerine destek veren taksicilere teşekkür ederek başladı. 

Hükümet edenlere toplu taşımacılığın ne kadar zor durumda olduğunu izah ettiklerini ancak ne bu hükümetin ne de önceki hükümetlerin gereken adımları atmadığını söyleyen Topaloğlu, zamlar nedeniyle toplu taşımacılığın bitme noktasına geldiğini belirtti.

Akaryakıt konusunda talepleri yerine getirilmezse araçlı eyleme geçeceklerini dile getiren Topaloğlu, toplu taşıma konusunda ciddi bir devlet politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“Biz taşımacılar olarak ekmeğimizin peşindeyiz” diyen Topaloğlu, bir masa etrafında oturup çözüm bulmaya hazır olduklarını belirtti.

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AYTAÇ: “ZAMLAR BİZİ MAZOT ALAMAYACAK HALE GETİRDİ”

KTTTB Başkanı Menteş Aytaç ise, mazot fiyatlarındaki artışa işaret ederek, “zamlar bizi mazot alamayacak hale getirdi” dedi.

Ne halkın ne de toplu taşımacılık sektörünün bu zamları kaldırabilecek durumda olduğunu dile getiren Aytaç, kendilerine vergisiz ve fonsuz şekilde akaryakıt satılmasını talep etti.

Sektörün sürdürülebilir olmaktan çıktığını, yakında insanların toplu taşıma kullanmayı bırakıp bir araca birkaç kişi binerek seyahat etmeye başlayacağını anlatan Aytaç, acil önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Koordinatörü Bekir Akandere de eylemde konuşarak, toplu taşımacıların hükümetten beklentilerini tekrarladı.

KARALAR: “EYLEMLERİN ŞİDDETTİ ARTACAK”

Eylemde konuşan Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar da, yapılan zamların kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, kendilerine akaryakıt desteği sağlanmasını istedi.

Turizm ve yükseköğretimin ülke açısından önemine işaret eden Karalar, “havaalanı için 300-500 TL ücret istemek kabul edilebilir değil” dedi.

Devletin taşımacılık sektörüne destek vermesi gerektiğini ifade eden Karalar, sorunları en kısa sürede çözülmezse eylemlerin şiddeti artarak devam edeceğini kaydetti.

“FONSUZ VE KDV’SİZ AKARYAKIT”

Konuşmaların ardından eyleme katılan birlikler adına basın bildirileri okundu. Basın bildirilerinde de akaryakıt zamlarının geri alınması, toplu taşımacılara akaryakıtın fonsuz ve KDV’siz verilmesi, ülke genelinde toplu taşımacılığın sürdürülebilir ve çağdaş bir yapıya kavuşması için ivedi şekilde çalışmalar yapılması, taşımacılık tarifelerinin artırılması, sektör çalışanlarının ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta yatırımlarına destek verilmesi gibi talepler yer aldı.

Genel Kurul nedeniyle Cumhuriyet Meclisinde bulunan bazı bakan ve milletvekilleri de Meclis önüne çıkarak eylemcilerin sorunlarını dinledi.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 16:35
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