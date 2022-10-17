banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
banner404

TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:59
TOPLU TAŞIMACILAR "KAPATMA" NOKTASINA GELDİ!

Kıbrıs Türk Çağdaş  Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, son bir haftada mazota gelen 4 TL’nin üzerindeki zam sonrasında taşımacılık sektörünün bitme noktasına geldiğini kaydetti. Topaloğlu, “Bu şartlarda taşımacılık yapmak imkânsız. İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, son bir haftada mazota 4,5 TL’lik zam geldiğine işaret ederek, dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.

Topaloğlu, gelen zamlar sonrası taşımacılık yapmanın imkansız olduğunu belirterek, toplu taşımacıların sürekli zarar ettiğini ve artık kapatma noktasına geldiklerini belirtti.

– “İndirimli gümrüksüz mazot istiyoruz”

Hükümetin, taşımacıların cebine göz diktiğini savunarak, taşımacıların cebinde bir şey kalmadığını ifade eden Topaloğlu, indirimli ve gümrüksüz mazot talep etti.

Maliye Bakanlığı  ile  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarına yaptıkları fiyat düzenlemesi taleplerine ise her hangi bir cevap gelmediğini belirten Topaloğlu, bu şartlarda çalışmanın imkansız olduğunu yineledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu nasıl ittifak!
Bu nasıl ittifak!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
THY'den iptal olan uçuşlar için ek sefer!
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Güzelyurt’ta silahlı kavgada 6 kişi tutuklandı
Uçuşlara yağmur engeli!
Uçuşlara yağmur engeli!
Cihangir'in Bazı Bölgelerinde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
Cihangir'in Bazı Bölgelerinde Yarın 7 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
İngiltere'yi sarsan vergi planı rafa kaldırılıyor
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!
AMASRA MADEN OCAĞINDAKİ YANGIN KONTROLE ALINDI!
YAĞIŞLI HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?
YAĞIŞLI HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim