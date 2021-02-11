Toplu Taşımacılar Birliği Turizm Komitesi hibe yardımı talebinde bulundu

KTTTB Komitesi yazılı açıklamasında, “Biz turizm taşımacılarına eğer ki destek olmazsanız yarın yaklaşık olarak tahmini turizmin başlama zamanı 6 ay - 1 yıl sonrasında turist taşıyabilecek ne otobüs ne de bu işi yapabilecek işletmeci bulamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.
KTTTB Komitesi yazılı açıklamasında, “Biz turizm taşımacılarına eğer ki destek olmazsanız yarın yaklaşık olarak tahmini turizmin başlama zamanı 6 ay - 1 yıl sonrasında turist taşıyabilecek ne otobüs ne de bu işi yapabilecek işletmeci bulamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.