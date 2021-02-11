Toplu Taşımacılar Birliği Turizm Komitesi hibe yardımı talebinde bulundu

KTTTB Komitesi yazılı açıklamasında, “Biz turizm taşımacılarına eğer ki destek olmazsanız yarın yaklaşık olarak tahmini turizmin başlama zamanı 6 ay - 1 yıl sonrasında turist taşıyabilecek ne otobüs ne de bu işi yapabilecek işletmeci bulamayacaksınız” ifadelerine yer verdi.

