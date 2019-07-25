Toplu sünnet tarihleri açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Sağlık Bakanlığı iş birliği içerisinde; Daire’den yardım alan ailelerin çocukları ile ekonomik yönden ihtiyaçlı olan ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenecek ücretsiz sünnetler 29 Temmuz- 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçelere göre sünnet tarihleri şöyle:

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi : 29 - 30 Temmuz 2019

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi : 30 Temmuz, 6 Ağustos 2019



Cengiz Topel Hastanesi : 29 Temmuz 2019Gazi Mağusa Devlet Hastanesi : (İlerleyen tarihlerde duyurulacak.)