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Toplu sünnet tarihleri açıklandı

Toplu sünnet tarihleri açıklandı

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:15
Toplu sünnet tarihleri açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Sağlık Bakanlığı  iş birliği içerisinde; Daire’den yardım alan ailelerin çocukları ile ekonomik yönden ihtiyaçlı olan ailelerin çocuklarına  yönelik  düzenlenecek ücretsiz sünnetler 29 Temmuz- 6 Ağustos tarihleri arasında  gerçekleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan  açıklamaya göre, ilçelere göre sünnet tarihleri şöyle:

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi    : 29 - 30 Temmuz 2019
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi            : 30 Temmuz, 6 Ağustos 2019

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Cengiz Topel Hastanesi                : 29 Temmuz 2019
Gazi Mağusa Devlet Hastanesi            : (İlerleyen tarihlerde duyurulacak.)
 

Son Güncelleme: 25.07.2019 18:44
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