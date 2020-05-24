banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
banner339
Rum basını: “Kıbrıslı Türkler çoktan hazır gibi”
KAPILARIN YENİDEN AÇILMASI..
Pilli: “Bayramda tedbiri elden bırakmayalım“
PİLLİ'DEN ÇAĞRI
Meclis yaz tatilinde de çalışacak
ULUÇAY'IN BAYRAM MESAJI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Toplu ibadetler bayram namazıyla başladı

Namaz sosyal mesafeye uygun kılındı

24 Mayıs 2020 Pazar 10:55
Toplu ibadetler bayram namazıyla başladı
banner337
banner345

Ülkede toplu ibadetle ilgili yasaklar bugün bayram namazıyla kalktı. Müslümanlar, namaz sonrasında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı.

Cami girişlerinde cemaate dezenfektan jel verilirken, camiye gelenlerin maske taktığı ve kendi seccadelerini getirdiği görüldü.

Camilerde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da yerini aldı.

TATAR, HZ. EBUBEKİR CAMİİ’NDE KILDI

banner341
Başbakan Ersin Tatar da bayram namazını Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı.

Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye'deki halk ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

Bu bayramın önemine dikkati çeken Tatar, "Kovid-19'a karşı mücadelede KKTC ve Türkiye'de gösterilen başarı önemlidir. Halkımızın sağlığı ve esenliği için bu mücadeleyi sürdürüyoruz, tedbirlerle bu bayramı kutluyoruz. Daha güzel günler bizim için gelecek." dedi.

Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle burada daha güvenli, refah ve esenlikli bir yaşam için mücadelemizi sürdürmektedir." diye konuştu.

Başbakan Tatar, tüm basın mensupları ve Anadolu Ajansı ailesinin de bayramını kutladı.


 

Son Güncelleme: 24.05.2020 11:50
Anahtar Kelimeler:
Bayram NamazıToplu Ibadetler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları bugün devam edecek
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları bugün devam edecek
Haspolat ve Dilekkaya yakınlarındaki yangınların zararı büyük
Haspolat ve Dilekkaya yakınlarındaki yangınların zararı büyük
Sadıkoğlu: “Lütfen bu bayram aramıza sağlık için mesafe koyalım
Sadıkoğlu: “Lütfen bu bayram aramıza sağlık için mesafe koyalım
Atalay’dan Pakistan’daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Atalay’dan Pakistan’daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına dün 18:30'da ara verildi
Mehmet Ceyhan’ı arama çalışmalarına dün 18:30'da ara verildi
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Hava durumu
Hava durumu
Hüseyin Angolemli trafik kazası geçirdi
Hüseyin Angolemli trafik kazası geçirdi
Alagadi’de dalgalara kapılan diğer gencin de kimliği belirlendi ancak aramalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi
Alagadi’de dalgalara kapılan diğer gencin de kimliği belirlendi ancak aramalara olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi
Bakan Pilli: Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakan Pilli: Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim