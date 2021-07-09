Toplu ibadet için PCR şart!

Din İşleri Başkanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün akşam açıklanan kararları uyarınca toplu ibadetlerle ilgili kısıtlamaları duyurdu.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yeni kararlar çerçevesinde toplu ibadetler yerine getirilirken uyulması gereken kurallar şu şekilde:

“Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacak.

İbadethaneye girecek olan kişilerin aşılı olması halinde son 7 gün içinde yapılmış PCR/antijen, aşısız kişilerden ise son 72 saat içerisinde antijen testi istenmesi zorunlu olacak.”