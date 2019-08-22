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Toplantı Sonrası Erdoğan İle Tatar Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...tatar: "kıbrıs Türk Halkı Hak Ve Çıkarlarının Korunması Konusunda Türkiye Cumhuriyetinin Kararlılığından Memnun Ve Mutludur"

 

Toplantı Sonrası Erdoğan İle Tatar Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...tatar: "kıbrıs Türk Halkı Hak Ve Çıkarlarının Korunması Konusunda Türkiye Cumhuriyetinin Kararlılığından Memnun Ve Mutludur"

 

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:09
Toplantı Sonrası Erdoğan İle Tatar Ortak Basın Toplantısı Düzenledi...tatar:

 

Ankara, 22 Ağustos 19 : Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti KKTC’ye desteğini ve işbirliğini sürdürdüğü sürece KKTC'nin güçleneceğini ve halkın refahının artacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar’ın görüşmesinin ardından gerçekleştirilen Türkiye - KKTC heyetleri arası toplantı tamamlandı. Toplantı sonrasında Erdoğan ile Tatar ortak basın toplantısı düzenledi. 

Basın toplantısını heyetlerarası yemekli toplantıya katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da izledi.

"KKTC'NİN MARKA DEĞERİNE DEĞER KATILDI..."

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'da ağırlamaktan ve Erdoğan'ın KKTC'ye destek konuşmalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi. 

Tatar, heyetiyle birlikte Ankara'ya geldiğini, gün boyu temaslarda bulunduklarını hatırlattı. 

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Türkiye Cumhuriyeti KKTC’ye desteğini ve işbirliğini sürdürdüğü sürece KKTC'nin güçleneceğini ve halkın refahının artacağını vurgulayan Tatar, gelişen turizm ve yüksek eğitim yanında su projesi ile de KKTC’nin marka değerine değer katıldığını söyledi.  

Anavatan Türkiye’ye  teşekkür eden Tatar, su projesi ile birlikte zirai amaçlı suyun Arazilere dağıtılmasıyla tarımsal faaliyetlerin önemli derecede artacağını kaydetti. 

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyetinin Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını korumak için attığı adımların önemine de vurgu yaparak, Kıbrıs'ta iki eşit halkın olduğunu kaydetti ve Kıbrıs Türk halkının arkasında Türkiye oluğu sürece Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacaklarını belirtti. 

Kıbrıs'ta yeni bir Müzakere süreci konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Tatar, Federal çözüm zemininin Crans Montana'da geride kaldığını, müzakerelere kaldığı yerden değil, sonuç odaklı, sonuç alıcı bir noktadan başlamak istediklerini söyledi. 

Kıbrıs Türk halkının her zaman barış ve anlaşmadan yana olduğunu, ancak Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğünün her zaman öncelikleri olduğunu belirten Tatar, Türkiye’nin bundan sonraki bir  anlaşmada da garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini belirtti. 

"Garantörlüğün modası geçti" iddiasına katılmadığını, garantörlük için AB içinde veya farklı şekilde başka formüller arandığını fakat Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğü konusunda ısrarlı olduğunu ifade eden Tatar, Ankara'da ağırlamaktan Gurur ve şeref duyduklarını söyledi ve Türkiye Cumhuriyetine her zaman güvendiklerini ve güvenmeye devam edeceklerini kaydetti. 

Tatar, Kıbrıs Türk halkının beklentisinin hak ve çıkarlarının korunması ve KKTC'nin her açıdan daha da güçlenmesi olduğunu belirterek, "Birlikte daha da güçlü hale geleceğiz. Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyetinin kararlılığından memnun ve mutludur. Amacımız ülkede refahı yükseltmektir, daha üretken bir yapı geliştirerek milli geliri artırmak için çalışıyoruz. Ankara'dan çok mutlu ayrılıyoruz. Bir kez daha Şükran ve memnuniyetlerimizi iletiyorum" diye konuştu. 

(EMR/ŞEB)  FOTOĞRAFLI -EK VERİLECEK
Haber: Emir Ertorun 
 

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