Toplam 7790 test yapıldı, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı, 187 kişi taburcu edildi

KKTC’de son 24 saatte 7 bin 790 test yapıldı, testler sonucunda 114'ü yerel olmak üzere 141 pozitif vakaya rastlandı; 187 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pozitif vakalardan 2’si yurt dışından hava yolu ile KKTC’ye geldi, 25 kişi bu süre içinde gözetim altında olan önceden tespit edilen vakaların temaslıları.

Yerel vakaların 46’sı Lefkoşa, 27’si Girne, 28’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 6’sı Güzelyurt, 1’i ise Lefke bölgesinden.

3 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 479 bin 278, toplam vaka sayısı 16 bin 854, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 14 bin 368, tedavisi devam eden vaka sayısı 2 bin 24, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 130, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1767, tetkikleri devam eden vaka sayısı 108, toplam kaybedilen hasta sayısı 63, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 19, ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 4 bin 101.”

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şunlar:

“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 524, son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 439.”

Güvende Kal Genel tablo şöyle:

“Takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 802, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 43 bin 842.”