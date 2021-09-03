Toplam 7790 test yapıldı, 114'ü yerel 141 pozitif vakaya rastlandı, 187 kişi taburcu edildi

KKTC’de son 24 saatte 7 bin 790 test yapıldı, testler sonucunda 114'ü yerel olmak üzere 141 pozitif vakaya rastlandı; 187 kişi ise taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pozitif vakalardan 2’si yurt dışından hava yolu ile KKTC’ye geldi, 25 kişi bu süre içinde gözetim altında olan önceden tespit edilen vakaların temaslıları.
Yerel vakaların 46’sı Lefkoşa, 27’si Girne, 28’i Gazimağusa, 6’sı İskele, 6’sı Güzelyurt, 1’i ise Lefke bölgesinden.
3 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şunlar:
“Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 524, son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 439.”
Güvende Kal Genel tablo şöyle:
“Takip edilen toplam bileklik sayısı 3 bin 802, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 43 bin 842.”