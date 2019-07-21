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Topçuköy Şehitleri yarın anılacak

Topçuköy Şehitleri yarın anılacak

21 Temmuz 2019 Pazar 10:11
Topçuköy Şehitleri yarın anılacak

ŞEHİT AİLELERİ VE MALUL GAZİLER DERNEĞİ: “ŞEHİTLER SAYESİNDE BUGÜNLERE GELİNDİ”

Topçuköy şehitleri yarın törenle anılacak.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan yayımladığı mesajda, kanlarını ve canlarını vererek bağımsızlık, özgürlük, insanca yaşama ve demokrasi için yaşamlarını  yitiren şehitler sayesinde bugünlere gelindiğine işaret ederek, onlardan emanet  olan  Kuzey  Kıbrıs Türk  Cumhuriyetini sonsuza  dek yaşatmanın  kendilerinin onuru olduğunu kaydetti.

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Benan şunları kaydetti:

“20 Temmuz Barış Harekatının 45’inci yıldönümünde, toprakların vatan yapılması uğrunda kanlarını ve canlarını vererek bağımsızlık, özgürlük, insanca yaşama ve demokrasi için yaşamlarını  yitiren 9 şehidimizin 1958  yılından  1974  yılına  kadar  canlarını  hiçe  sayarak  var  oluş  mücadelesinde  şehitlik  mertebesine  ulaşanlar  sayesinde bu  günlere  gelinmiştir. 

Geçmişini  bilmeyen  toplumlar  geleceğine  hiçbir  zaman  yön  veremez . Aziz  şehitlerimiz  bıraktığınız  emanet  olan  Kuzey  Kıbrıs Türk  Cumhuriyetini sonsuza  dek yaşatmak  bizlerin onurudur. Sizler  rahat  uyuyun  ruhunuz  şad olsun  sizleri  saygı ile anıyoruz.” 

Son Güncelleme: 21.07.2019 13:17
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