Topçuköy şehitleri için tören düzenlendi

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra üst düzey askeri erkan da katıldı.

Anma töreni protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışının ardından anma töreni İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende ilk konuşmayı yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Kıbrıs Türk halkının, Rum Yönetiminin insanlık dışı zulmüne karşı her zaman başı dik ve onurlu bir mücadele verdiğini anımsatarak , 20 Temmuz 1974’te verilen onurlu mücadelenin özgürlükle taçlandığını kaydetti.

Sadıkoğlu; “Bu vesileyle hiçbir zaman bıkmadan, usanmadan daha da güçlenen bağımızla ve duygularımızla Anavatan Türkiye’mize şükranlarımı sunuyor, etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs’ta Türklerin çok acılar çekerek bedeller ödediğini anımsatarak Anavatan Türkiye’nin desteği ile bugünlere gelinildiğini ifade etti. Ülkede her türlü direniş ve kahramanlık öyküsü yazanların bu devleti yüceltmek için birlik ve baraberliğin korunması gerektiğini vuırgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, mücadelenin hala daha devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “mücadele daha devam etmektedir mücadele henüz bitmiş değildir hem kazandığımız egemenliğimizle bir devletimiz olsa da haladaha uluslararası toplum ve Rum Yunan ikilisinin yaptığı büyük haksızlıklar da bizlerin egemenliğini hala daha tartışmaya açmaya çalışıyorlar biz asla egemenlliğimizi tartışmaya açmıyoruz biz asla egemenliğimizi müzakere etmiyoruz çünkü egemenliğimiz bizim bu adada verdiğimiz mücadele tarihten gelen köklerimiz ve 1960 hakları ileyani ulluslararası anlaşmalarla kesinleşimiş teyit edilmiş egemenliğmiz bizlerin kazanımıdır” dedi.

Egemenlikten asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar,sabah İngiltere’nin önde gelen isimleri ile bir araya geldiğini söyledi. “kendilerine bir kez daha haykırdım bize yapılan haksızlığı ve dolayısı ile Kıbrıs’taeğer bir anlaşma istiyorlarsa mutlaka ve mutlaka bunun egemen eşit devlete dayalı olması lazım” diye konuşan Tatar, Cenevre’deki görüşmelerde de Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet olduğunu vurguadığını ve olası bir müzakerenin de bu çerçevede olması gerektiğini yineledi.

Cumurbaşkanı Tatar, bu yöndeki siyasetin anavatan Türkiye’den de tam destek gördüğünü ifade ederek, federal çerçevede 50 yıldır yürütülen görüşmelerde Kıbrıslı Türklerin iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.

Kıbrıs’ta Türklerin ezildiğini, büyük acılar çektiğini, çok göçler yaşadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, “artık insan hakları bakımından dabizlerin rahat edebilmesi ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için bizlerin egemenlik hakkının kabul edilmesi gerekmektedir” dedi.

Cumurbaşkanı Tatar, Maraş bölgesinin vakıflara ait bir yer olduğunu söyleyerek İngiliz döneminde Maraş ile ilgili birtakım yanlışlıklar yapıldığını anımsattı.

Maraş açılımı ile ilgili uluslar arası hukuğa aykırı bir durum olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı tatar, taşınmaz mal komisyonunun vereceği karara göre iade edip bedel ödenebileceğini kaydetti..

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş ile ilgili pilot bölge seçilerek açılımlar yapıldığını dile getirerek Maraşın artık insanlara açılması doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Cmuhurbaşkanı Tatar, Topçuköy şehitlerini rahmet ve şükranla anarak sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından Topçuköy Şehitlerini anma töreni dua okunmasıyla son buldu.