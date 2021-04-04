banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

Topçu: "Spor müsabakalarının başlaması için girişimler başladı"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Spor Genel Yönetim Kurulu Başkanı Mete Topçu, spor federasyonları ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli planlamalar konusunda istişare halinde olduklarını belirtti.

04 Nisan 2021 Pazar 21:00
Topçu: "Spor müsabakalarının başlaması için girişimler başladı"
banner337

Topçu, 33 spor federasyonunun faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için antrenman ve müsabaka kriterlerinin, tüm branşlar ile alakalı ayrı ayrı hazırlandığını kaydetti.

Topçu şu açıklamada bulundu:

banner341
“Covid 19 Pandemi süreci her alanda olduğu gibi spor alanındaki kısıtlamaları beraberinde getirdi. Spor faaliyetlerinin tekrardan başlaması için planlama yapılmış ve bu planlama Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi ile paylaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı spor alanında son dönemlerde açılımlar için bizimle sürekli istişare halinde olmuştur. 33 spor federasyonunun faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için antrenman ve müsabaka kriterleri, tüm branşlar ile alakalı ayrı ayrı hazırlanmıştır. Bu planlama hazırlanırken takım sporları, bireysel sporlar, açık alan sporları, kapalı alan sporları, temaslı, temassız spor göz önünde bulundurulmuştur. Spor alanında yapılan açılımlarda uzak doğu ve dövüş sporları, güreş ve boks branşlarının özel antrenmanları dışında diğer tüm spor branşlarının belirlenen kriterlere göre antrenmanları başlamıştır.  Tüm bu sportif planlamalar yapılırken Spordan Sorumlu Bakanlık kontrol ve yönetimindeki spor tesislerinde sağlık, hijyen ve teknik önlemler sürekli kontrol ve denetimi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesi ile paylaştığımız kriterler doğrultusunda yukardaki bahsedilen spor alanındaki açılımlar ilerleyen günlerdeki ülkemizde bulaş durumuna göre müsabakaların planlaması da düşünülmüştür. Bu doğrultuda müsabakaların da başlaması konusunda önümüzdeki günlerde karar çıkması durumunda tesislerin kullanılması, seyircili veya seyircisiz organizasyonlar, altyapı organizasyonları, sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları, testlerin yapılması ve diğer konularında sağlık bakanlığından ayrı bir protokol talebimiz olacaktır. Bu bağlamda Spordan Sorumlu Bakanlık olarak spor federasyonlarımız ve sağlık bakanlığı ile sürekli planlamalar konusunda istişarede olacağımızı duyururuz.”

banner360
Son Güncelleme: 04.04.2021 21:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi
Değirmenlik-Çatalköy yolundaki hasar giderildi
KKTC'de 41'i yerel 45 yeni vaka
KKTC'de 41'i yerel 45 yeni vaka
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Akpınar'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Akpınar'a ziyaret
Çakıcı: “Ekonomik olarak içinden geçilen zor süreçte vergi reformu  gerekli”
Çakıcı: “Ekonomik olarak içinden geçilen zor süreçte vergi reformu  gerekli”
Üstel, "Kapılı devre turizm için paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz"
Üstel, "Kapılı devre turizm için paydaşlarla birlikte hareket edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Tatar Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar Paskalya Yortusu nedeniyle mesaj yayımladı
Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini hazırlayanlara teşekkür etti
Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini hazırlayanlara teşekkür etti
Saner: “Rum yönetiminin hala Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türklerini öldüren EOKA zihniyetine sahip çıkması kabul edilemez”
Saner: “Rum yönetiminin hala Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türklerini öldüren EOKA zihniyetine sahip çıkması kabul edilemez”
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: “Artık çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olmak zorundayız”
Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş: “Artık çok daha dikkatli, çok daha tedbirli olmak zorundayız”
Rogers: “Sürdürülebilir açılım herkesin dileği"
Rogers: “Sürdürülebilir açılım herkesin dileği"

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim