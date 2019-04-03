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Toparlanıyoruz hareketi Kıb-Tek’te dış denetimin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti

Toparlanıyoruz hareketi Kıb-Tek’te dış denetimin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:52
Toparlanıyoruz hareketi Kıb-Tek’te dış denetimin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), Kıb-Tek’te dış denetimin gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, nisan ayına kısa bir süre kala KIB-TEK’in kamuoyuna 3’lü tarife diye duyurduğu uygulamanın aslında içerisinde elektrik tarifelerine zammı da içerdiği gerçeğinin çok fazla saklı kalmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Yapılan haklı eleştirilerde, 3’lü tarifenin elektrik fiyatlarına zamla birlikte yapılması, vatandaşa yeni uygulamayı tam olarak anlaması ve seçeneklerini tanıması için yeterli süre tanınmadığı da vardır. Kanımızca KIB-TEK bu süreçte halka karşı şeffaf davranma açısından maalesef sınıfta kalmıştır” denildi.

Kıb-Tek’te  2014 yılından bugüne herhangi bir Sayıştay denetimi gerçekleştirilmediği belirtilen açıklamada, “KIB-TEK’in şeffaflığı ve verimli üretimi göz önüne alındığında, yayımladığı mali denetim raporları yan ısıra, detaylı denetimlerinin Sayıştay veya uluslararası bir kuruluş tarafından yapılması faydalı olacaktır. Görevleri arasında KKTC nüfusuna en ekonomik ve verimli bir şekilde enerji sağlama sorumluluğu olan kurumun bu sözü tutup tutamadığına dair detaylı incelemeler gereklidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, elektriği ‘doğru şekilde kullanması halinde’ faturalarında indirim göreceği vaat edilen bir kesimin, elektriği üretenlerin ve fiyatlandıranların bunu doğru şekilde yapıp yapmadıklarını öğrenmesi ve bilmesinin en doğal hakkı olduğu vurgulandı.

Son Güncelleme: 03.04.2019 14:21
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