Topaloğlu: “Bizimle görüşme yapılmadı”

Topaloğlu yaptığı yazılı açıklamada, herkesin kendi işini yapması, üniversitelerin taşımacılıktan çekilmesi gerektiğini savunarak, “Yetkililerin, kamuoyunu yanıltıcı yanlış ve açıkça yalan olan bilgilerin paylaşılarak, manipüle edilmesi çabaları karşısında, sessizliğini de KAR-İŞ olarak kınarız” ifadelerini kullandı.

Üniversiteler Birliği Başkanı, İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş’ın, “öğrenci dışında sivilleri de servise almak için KAR-İŞ ile görüşme yaptıkları “ şeklinde basında da yer alan sözleri olduğuna işaret ederek, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve bilerek yalan söylendiğini öne süren Fuat Topaloğlu, KAR-İŞ ile görüşme yapılmadığını kaydetti.

Hükümeti bir kez daha açıklama yapmaya davet eden Topaloğlu, gerekli adımların atılmaması ve açıklama yapılmaması halinde KAR-İŞ olarak her türlü eylemi başlatacaklarını bildirdi.



KAR-İŞ Başkanı Topaloğlu, “Daha önce de altını çizdiğimiz gibi ‘benim turistim, benim öğrencim yoktur; bizim öğrencimiz, bizim turistimiz’ vardır. Bu ülkede hiç kimse, yasaların üstünde değildir” dedi.



