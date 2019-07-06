Topal’dan Doğu Akdeniz’de Türkiye İle İş Birliğinin Önemine Vurgu...

Lefkoşa, 6 Temmuz 19 : TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun Başkanı, Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’ne katıldı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekili Topal şenliğin açılışında yaptığı konuşmada; Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile iş birliği ve dayanışma halinde sergilediği kararlı tutumun önemine vurgu yaptı.

Dünya edebiyatında var olan Nasreddin Hoca’nın adına düzenlenen şenliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Topal, davet için teşekkür etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bazı milletvekilleriyle temaslarda bulunan HP Milletvekili Topal, Lefkoşa-Konya arasında uçak seferleri yapılabilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kuzey Kıbrıs’taki Konyalılar Derneği Başkanı ile de telefonda görüşerek istek ve taleplerini dinleyen Hasan Topal, konuya ilişkin çalışma yapacaklarını ifade etti.(SEL)