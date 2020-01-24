banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121671
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9415
STERLİN
7.7748
EURO
6.5564
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET
Gemikonağı’nda hırsızlık
GEMİKONAĞI’NDA HIRSIZLIK

Topal: “Sahada güçlüyseniz masada da kazanırsınız”

Halkın Partisi (HP)  Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, Türkiye ile Libya arasında imzalan deniz yetki alanlarının  sınırlandırılması anlaşmasının  önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Topal: “Sahada güçlüyseniz masada da kazanırsınız”

Halkın Partisi (HP)  Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, Türkiye ile Libya arasında imzalan deniz yetki alanlarının  sınırlandırılması anlaşmasının  önemli bir adım olduğunu vurguladı.

24 Ocak 2020 Cuma 11:53
Topal: “Sahada güçlüyseniz masada da kazanırsınız”

HP’den yapılan açıklamaya göre,  katıldığı programda Libya-Türkiye arasındaki anlaşmayı ve  doğal gaz sürecini değerlendiren Hasan Topal, “Bu coğrafya kaderimizdir. Bu bölgede hiçbir zaman çatışma, sorunlar bitmez, bitmeyecek” dedi.
Anlaşmanın KKTC açısından  büyük önem taşıdığını kaydeden Topal, “Doğu Akdeniz’de oyun dışında bırakılmaya çalışılan KKTC ve Türkiye bu anlaşmayla oyunun içine dahil olmuştur. Sahada güçlüyseniz masada da kazanırsınız. Doğu Akdeniz’deki doğal gaz, hidrokarbon yataklarının bulunması bizim stratejik önemimizi daha da artırmıştır. İş birliği yapmak varken düşmanca yaşamayı seçmenin kime ne faydası var? Rum tarafınınki çağdışı bir yaklaşımdır. İşbirliğiyle geleceği daha iyi tesis etmek de mümkündür” şeklinde konuştu.
“MAKAMLAR GEÇİCİDİR, ÜLKE MENFAATLERİ, HALKIN SORUNLARI ÇÖZMEK BİRİNCİ ÖNCELİK OLMALIDIR”
 Milletvekili Hasan Topal, Türkiye-KKTC ilişkileriyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:
 “Türkiye’yle KKTC arasındaki ilişkiyi siyasilerin oy devşirme aracı olarak kullanmaması lazım. Sağlıklı bir ilişki kurulmalı ve yürütülmelidir. “Ada’daki Kıbrıs Türk varlığı çok önemlidir. Kendi iç işlerimizi de doğru yürütmeliyiz. Devletimize sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken de şikayet etmeyip çözüm üretmek zorundayız. Siyaset sorunları çözme sanatıdır. Kendi kendimize yeter bir yönetim için çalışmalıyız. Dışarıdan maddi katkı almadan da kendimize yetebiliyor, üretebiliyor olmamız lazım. Temel ihtiyaçları bile gideremeyecek durumdaysak bunda bir yanlış var demektir. Ülke kaynakları doğru kullanılmalıdır. Makamların geçici ve halka hizmet noktası olduğunu unutmamalıyız. Ülke menfaatleri, halkın sorunlarını çözmek hepimizin önceliği olmalıdır.”

banner317
“DIŞ POLİTİKAYI VE İÇ MESELELERİ DOĞRU ŞEKİLLENDİRMELİYİZ, BUNU YAPACAK KUDRETİMİZ VARDIR”
Eğitim sisteminden sağlığa birçok nokta da değişiklik yapılması gerektiğine işaret eden Hasan Topal, “Çare ülkeyi yönetenlerdedir. Çok çalışmak gerekir. Ülkeyi ayağa kaldırmak için reformları oy gailesi olmadan hayata geçirmeliyiz. Tanınıp tanınmamanın arkasına sığınmadan, mazeret üretmeden, bu coğrafyada önemli bir aktör olduğumuzu unutmadan hareket etmeliyiz. Doğal gaz meselesiyle bizim önümüz açılmıştır. Dış politikayı doğru şekillendirirsek bu bizim için bir çıkış noktası olabilir. Ama bununla birlikte iç meseleleri de yoluna koymamız gerekir. Tüm bunları yapacak kudretimiz vardır” dedi.
“KIBRIS KONUSUNDA BAŞKA ARGÜMANLARI DA MASAYA KOYMAMIZ GEREKİR”
Topal  Kıbrıs konusunda ise karşı tarafın federasyonu kabul etmediğine dikkat çekerek, başka argümanların, başka açılımların da masaya koyulması gerektiğini belirtti.
HP Milletvekili Topal, “Federasyon da dursun masada. Ama madem bu konuda anlaşamadık, ‘bir de bunları deneyelim’ demeliyiz. Huzurlu olabilmemiz için komşunun da huzurlu olması lazım. Rum tarafı bunu düşünmüyor. Bize uyan elbiseyi giymemiz gerekir” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 24.01.2020 15:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Sayıştay Başkanı Korahan Ve Ombudsman Dizdarlı’yı Kabul Etti
Başbakan Tatar Sayıştay Başkanı Korahan Ve Ombudsman Dizdarlı’yı Kabul Etti
“dezenformasyon” Konulu Panel Çarşamba Günü Ara Bölgede
“dezenformasyon” Konulu Panel Çarşamba Günü Ara Bölgede
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Alayköy’ü ziyaret etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Alayköy’ü ziyaret etti
Iıı. Amatör Denizci Belgesi - Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Sınavında Başarılı Olanların İsimleri Açıklandı
Iıı. Amatör Denizci Belgesi - Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü Sınavında Başarılı Olanların İsimleri Açıklandı
Harmancı Karma Sanat Sergisini Düzenleyen Çağdaşoğulları Ve Hazer İle Görüştü
Harmancı Karma Sanat Sergisini Düzenleyen Çağdaşoğulları Ve Hazer İle Görüştü
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
Tabiplerden koronavirüs açıklaması...
Tabiplerden koronavirüs açıklaması...
DAÜ’de mezuniyet törenleri 28 ve 29 Ocak’ta
DAÜ’de mezuniyet törenleri 28 ve 29 Ocak’ta
Ötüken Muhtarı ve Kadın Eğitim Enstitüsü, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
Ötüken Muhtarı ve Kadın Eğitim Enstitüsü, İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
"DP gözü kapalı gidip de birisinin arkasında odaklanacak değil"
"DP gözü kapalı gidip de birisinin arkasında odaklanacak değil"

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim