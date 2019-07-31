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Topal: “Batı Nil Virüsüyle mücadele için yerel yönetimlerle işbirliği yapılmalı”

Topal: “Batı Nil Virüsüyle mücadele için yerel yönetimlerle işbirliği yapılmalı”

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:05
Topal: “Batı Nil Virüsüyle mücadele için yerel yönetimlerle işbirliği yapılmalı”

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Hasan Topal, Batı Nil Virüsünden korunmanın en önemli yolunun; sivrisineklerle mücadele etmek olduğunu belirterek, bunun için yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine vurgu yaptı. 

Topal, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ın Afrika’dan gelen kuşların göç yolları üzerinde olduğunu dolayısıyla Afrika’nın hastalıklarını Kıbrıs’a getirip salgınlara neden olabileceklerini kaydetti. 

Batı Nil virüsünün de bunlardan biri olduğunu ifade eden Topal, şöyle devam etti:

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“Arbovirus grubundan olan BNV, kuşlardan sivrisineklere geçmesi ile insana bulaşabiliyor. Kuluçka süresi bağışıklık sistemine bağlı olarak 2-14 gün arası değişebilir. Ateş, kusma, ishal, eklem-kas ağrıları, baş ağrıları, döküntü gibi belirtilerin tümü veya bazıları görülebilir. Belirtiler başlangıçta diğer virütik hastalıklardan pek ayırt edilmez. Ateş düşmesine rağmen yorgunluk ve halsizlik devam eder. Nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir. Ensefalit, menejit gibi ağır bir tablo ile seyredebilir. Hipertansiyon, diyabet, kanser, böbrek hastalarında daha ağır seyredebilir. Aşısı yoktur. Bu ve buna benzer hastalıklarla top yekûn mücadele etmek gerekir.” 

“ÜLKEDE TEMİZLİĞE DİKKAT EDİLMEZSE SALGINLAR KAÇINILMAZDIR”

Küçük bir ülke olmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temizliğe dikkat edilmediğini söyleyen HP Milletvekili Topal, temizlikle ilgili hassasiyet gösterilmemesi halinde bu durumun farklı salgınlara da yol açabilme riskinin olduğuna dikkat çekti. 

Dr. Topal, Mesarya bölgesinde birçok köyün salgın hastalıklardan dolayı kaybolduğunu da belirterek, “Merak edenler köylerin kaybolma sebebini araştırsınlar. Cüzzamın, sıtmanın, bit, kene, frengi gibi hastalıkların yarattığı felaketleri, nesilleri nasıl kırıp geçirdiğini okusunlar. Günümüzde ulaşımın daha da kolaylaşmasının yarattığı riskler bu küçük ülkede başka ülkelere nazaran daha yüksektir. Ülkede yapılan üretimin, hayvancılığın, gıda ürünlerinin, yenilip içilen her şeyin ne kadar sağlıklı olduğunu araştırsınlar. Her şey para değildir. Rant ve para uğruna bu küçücük ülkeyi yaşanmaz hale getirmeyelim” dedi. 
 

Son Güncelleme: 31.07.2019 17:06
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