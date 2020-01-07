Tomur Akpınar’ın İlk Kişisel Sergisi “transıtıon” Açıldı

Lefkoşa, 7 Ocak 20 (.): Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim Kurulu Üyesi Tomur Akpınar’ın ilk kişisel resim sergisi olan “Transition” Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanat severlere kapılarını açtı.
GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Tomur Akpınar; “İçsel duygularımı bir şekilde tuvale yansıttığım bir sergi oldu. Destek veren, katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Tomur Akpınar’ın ilk kişisel resim sergisi olan “Transition” resim sergisinin 6-18 Ocak tarihleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlere açık olacak
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