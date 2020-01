Tomur Akpınar’ın ilk kişisel sergisi olan “Transation” resim sergisi kapılarını sanat sevelere açtı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim Kurulu Üyesi Tomur Akpınar’ın ilk kişisel resim sergisi olan “Transation” Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanat severlere kapılarını açtı.



İlk kişisel resim sergisi ile ilgili açıklamada bulunan Tomur Akpınar ; “İçsel duygularımı bir şekilde tuvale yansıttığım bir sergi oldu. Destek veren, katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü sanatın önemine vurgu yaparak, üretimin ortaya çıkmasının şehir açısından çok önemli olduğunu ve Girne Belediyesi’nin kapılarının her zaman sanatçılara ve sanatseverlere açık olduğunu belirterek Tomur Akpınar’a ve GAÜ Ailesine tebriklerini iletti.



Tomur Akpınar’ın ilk sergisinin sürecinden bahseden Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Şenol Özdevrim ; “Tomur Hanım oldukça hızlı bir ilerleme kaydetti, 5 aylık bir sürecin sonucunda oluşan bu sergi tamamen Tomur Hanım’ın kendi kararı ve istediği ile oluştu. Bu serginin amacı aslında Tomur Hanım’ın kendi iç dünyasıyla olan hesaplaşması ve dışa dönük olan resimlerini herkesle paylaşılıp bunu birebir yaşaması ve daha ileri ki süreçte çok daha ciddi adımlar atabilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı. Özdevrim, gelecek zamanlarda Tomur Akpınar’ın heykel ve diğer resimlerinin olduğu bir sergi daha açmayı planladıklarını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.



GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar; “Öncellikle eşim Tomur Akpınar’ı tebrik ediyorum. Aslında tüm bu çalışmalarını yakınen takip ettim. Özellikle sanatın gerçekliğine bu denli tanık olduğumu bilmek çok özel bir duygu. Yıllardır Tomur Hanım’ın içinde taşımış olduğu ve varlığını her zaman biliyor olduğum bu yansımanın bu denli güzel bir şekilde ortaya çıkmaş olması oldukça güzel ve gurur verici bir durum. Bu gece burada kendisinin ilk sergisi olmakla beraber ileride heykel çalışmalarının çok farklı açılımlarla, güzel birtakım yansımaların daha farklı tekniklerle öne çıkacağını belirtmek isterim. Kendisine her zaman destek olacağım, hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



Tomur Akpınar’ın ilk kişisel resim sergisi olan “Transation” resim sergisinin 6-18 Ocak tarihleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisinde sanat severlere açık olacağı belirtildi.