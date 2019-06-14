banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90456
ALTIN
257.836
DOLAR
5.9050
STERLİN
7.4606
EURO
6.6617
Bakanlar Kurulu tamamlandı
BAKANLAR KURULU TAMAMLANDI
Zorla ilişkiye girdi iddiası
ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ İDDİASI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
banner306

Tomgüsehan “Sırlar Adası” romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti

Tomgüsehan “Sırlar Adası” romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti

14 Haziran 2019 Cuma 07:49
Tomgüsehan “Sırlar Adası” romanını Başkan Harmancı’ya takdim etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Sırlar Adası” adlı kitabın yazarı Turgül Tomgüsehan’ı kabul etti. 
LTB’den verilen bilgiye göre, Kabulde KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nde Başmüfettişlik görevini de sürdüren Turgül Tomgüsehan, “Sırlar Adası” adlı kitabın araştırma, yazım ve basım süreçleri hakkında Başkan Harmancı’ya bilgi verirken romanını da imzalayarak takdim etti.

TOMGÜSEHAN: “KİTAP ÜLKE TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK”
Kıbrıslı Türk Yazar Tomgüsehan Nisan ayında ülkemizde ve Türkiye’de kitapçılarda satılmaya başlayan “Sırlar Adası” adlı “ezoterik siyasi romanının” KKTC’nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını kaydederek, kitabın Kıbrıs’ı tarihsel bütünlük içinde birçok boyutta ele almakla birlikte genel olarak Barnabas İncili ekseninde ilerlediğini belirtti. 

banner317
Okuyucunun Kıbrıs adası ile ilgili olarak tarihsel bir bütünlük içerisinde 2000 yıllık bir gizemin nasıl aydınlatıldığına tanık olacağını dile getiren yazar Tomgüsehan okuyucunun kitabı okudukça Kıbrıs adasının gizemli tarihine ait şifrelerin teker teker çözüleceğini ifade etti. 

HARMANCI: “KIBRIS ADASININ GİZEMLİ GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAĞINA İNANIYORUM”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yazar Tomgüsehan’a Kıbrıs adasının gizemli geçmişine ışık tutacağına inandığı roman için teşekkür etti. Tomgüsehan’ın anlattıkları çerçevesinde kitabı okuyacağını ifade eden Başkan Harmancı, Kıbrıs’ın geçmişiyle ilgili çok boyutlu bu tür araştırmaya dayalı kitapların Ada tarihi açısından önemine vurgu yaptı. 
 

Son Güncelleme: 14.06.2019 10:56
Anahtar Kelimeler:
Turgül Tomgüsehan Sırlar Adası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Nenemin Deyişiynan kitabı Lefkoşa’nın Çeşitli Yerlerindeki Kitap Paylaşım Kutularına Bırakıldı
Nenemin Deyişiynan kitabı Lefkoşa’nın Çeşitli Yerlerindeki Kitap Paylaşım Kutularına Bırakıldı
Başbakan Ersin Tatar: “Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet verici”
Başbakan Ersin Tatar: “Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet verici”
HAK-SEN: “Özelleştirme yasası kapsamındaki çalışanın atanmasında hiçbir sıkıntı yok”
HAK-SEN: “Özelleştirme yasası kapsamındaki çalışanın atanmasında hiçbir sıkıntı yok”
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Döviz kurları..
Döviz kurları..
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bakanlıklara bağlı daire ve kurumlara ilişkin tüzük Bakanlar Kurulu'ndan geçti
Bakanlıklara bağlı daire ve kurumlara ilişkin tüzük Bakanlar Kurulu'ndan geçti
Ali Gürsoy hayatını kaybetti!
Ali Gürsoy hayatını kaybetti!
Oğuz, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’ni kabul etti
Oğuz, Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’ni kabul etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim