banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis toplandı
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
23 Ocak'tan sonra ne olacak?
Nisa Hacı 3 haftadır yoğun bakımda
Dualarımız Nisa ile..
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
banner405
Flaş Haber
Fanatik Rum çizmeyi aştı!
Kapat

Tolga Atakan, aday olmayacağını duyurdu

HP Milletvekili, eski bayındırlık ve ulaştırma bakanlarından Tolga Atakan, erken genel seçimde milletvekili aday olmayacağını duyurdu.

09 Aralık 2021 Perşembe 15:00
Tolga Atakan, aday olmayacağını duyurdu

Halkın Partisi (HP) Milletvekili, eski bakanlardan Tolga Atakan, erken genel seçimde aday olmayacağını açıkladı. Atakan kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. 

"ÜYESİ OLDUĞUM PARTİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Partisi için çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Atakan, partisinin kadrolarının yetkinliği, liyakatı, yeterliliği vermek zorunda kaldığı bu kararın üzüntüsünü bir nebze de olsa giderdiğini ifade etti.

Atakan, "Tüm gücümle partimin yanında olmaya devam edeceğim. Seçimler hizmet için sadece bir araçtır." dedi.

İşte Atakan'ın paylaşımı: 

"23 Ocak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milletvekili adayı olmayacağım.

Sevgili kardeşlerim,

Milletvekilliği görevinin halka hizmet için elimizde olan araçlardan sadece biri olduğunu hepimiz biliyoruz.

banner341
Halka hizmet etmek, siyaset yaratmak ve üretmek, toplumun içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara çözümler üretmenin tek yolu milletvekili olmak değildir.

Kişisel manada içinde bulunduğum koşullar; benim bu dönemde milletvekili olarak değil partimi Halkın Partisi içerisinde aktif görevler alarak siyasete devam etmemi gerektiriyor.

Kararım siyasi değil, ailesel ve mesleki zorunluluklardan doğan bir karardır. Kuruluşundan bu yana her kademesinde görev yaptığım, emek verdiğim, kurucu üyesi ve ilk Genel Sekreterliği görevini yürüttüğüm partim Halkın Partisi’ne bağlılığım ve partimdeki görevlerim, vekil adayı olmasam bile aynen devam ediyor ve edecektir.

Seçim döneminde de sonrasında da üyesi olduğum partim için çalışmaya ve sahada olmaya devam edeceğim.

Halkın Partisi’nin kurulduğu günden bu güne kadar savunucusu olduğu, hayata geçirilmesi için mücadele ettiği ilkelerin yaşaması ve yaşatılması için çalışmaya devam edeceğim.

Partimin kadrolarının yetkinliği, liyakatı, yeterliliği vermek zorunda kaldığım bu kararın bende yarattığı üzüntüyü bir nebze de olsa gideriyor.

2018 seçimleri ile birlikte KKTC siyasetine getirmiş olduğumuz yeni soluk, vizyon, artı değerler bu seçim döneminde de Halkın Partisi kadroları vasıtası ile Cumhuriyet Meclisi’ne ve ülke yönetimine daha güçlü bir şekilde aktarılacaktır.

Partimiz kurumsallaşmasını tamamlamış, çok sayıda ülke sevgisi ile hareket eden üyesi ile bu ülkenin aydınlık geleceğidir. Hangi görevde olduğumuzun bir önemi yoktur. Meclis içinde görev alabilecek çok sayıda arkadaşımızın varlığı en büyük tesellim.

Tüm gücümle partimin yanında olmaya devam edeceğim. Seçimler hizmet için sadece bir araçtır.

Bu vesile ile 2018 seçimlerinde bana güvenip Milletvekilliği görevine layık gören, görev sürem boyunca desteklerini hiç esirgemeyen herkese teşekkürü bir borç bilirim.

23 Ocak seçimlerinde de Halkın Partisi listelerine aynı destek ve güven için sahada olacağız.

Saygılarımla"

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tolga Atakan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Vaka üstüne vaka” filminin galası Salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapılacak
“Vaka üstüne vaka” filminin galası Salı akşamı Girne Üniversitesi’nde yapılacak
Erhürman'ın Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi
Erhürman'ın Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi
Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Özçınar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Özersay gündemi değerlendirdi
Özersay gündemi değerlendirdi
“Kapalı” kapılarını seyirciye açtı
“Kapalı” kapılarını seyirciye açtı
Meclis oturumuna ara verildi
Meclis oturumuna ara verildi
Seçim takvimi işliyor, adaylar netleşiyor
Seçim takvimi işliyor, adaylar netleşiyor
KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti
KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye tanıma çağrısı
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor
Ergin’in “Matardan Mektuplar” ile “Femmanın Günlükçesi” Çarşamba günü tanıtılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim